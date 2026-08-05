Юніорська жіноча збірна України поступилась Ізраїлю на Євробаскеті U-18
Українки виграли підбирання 55:43, але допустили 25 втрат у грі проти Ізраїлю
Жіноча юніорська збірна України з баскетболу U-18 зазнала другої поразки на чемпіонаті Європи у Дивізіоні В, який проходить у румунському місті Тулча. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
Підопічні Марії Дубас після двох днів відпочинку грали проти Ізраїлю, який до того виграв всі свої три матчі.
у другій та третій чвертях українкам вдавалось організовувати відрив +6.
Вирішальним в матчі став ривок Ізраїлю в середині четвертої чверті – за рахунку 57:54 на свою користь ізраїльські баскетболістки набрали 12 очок поспіль, в тому числі реалізувавши 3 триочкових підряд. Намагаючись повернутись у гру, українки стали помилятись, чим суперник скористався і довів свою перевагу до 20 очок.
Українки виграли підбирання 55:43, але допустили 25 втрат (очки після втрат 25-5 на користь Ізраїлю).
Найрезультативнішою в складі збірної України стала Дар'я Іщук, яка набрала 19 очок, до яких додала 8 підбирань.
Завершить груповий етап наша збірна сьогодні матчем проти Швейцарії. Початок о 13:30.
Чемпіонат Європи U-18. Дивізіон B
Україна – Ізраїль 59:80 (18:18, 12:14, 18:17, 11:31)
- Україна: Космач 3, Подоляко 0 + 5 підбирань, Дом. Мурзова 4 + 6 передач, Гулямова 8 + 7 підбирань, Іщук 19 + 8 підбирань – старт; Глухова 10, Майдан 8 + 9 підбирань, Дал. Мурзова 3 + 5 підбирань, Шпильова 2, Оніщенко 2, Петришак 0 + 5 підбирань, Левонтюк 0.
Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.
Календар матчів групи I
28 серпня 2026 року
- Іспанія – Португалія
- Україна – Греція
- Грузія – Чорногорія
31 серпня 2026 року
- Греція – Іспанія
- Чорногорія – Україна
- Португалія – Грузія
26 листопада 2026 року
- Чорногорія – Іспанія
- Португалія – Україна
- Греція – Грузія
29 листопада 2026 року
- Іспанія – Греція
- Україна – Чорногорія
- Грузія – Португалія
26 лютого 2027 року
- Португалія – Іспанія
- Греція – Україна
- Чорногорія – Грузія
1 березня 2027 року
- Іспанія – Чорногорія
- Україна – Португалія
- Грузія – Греція
До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.
Турнірне становище групи I
- Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
- Україна – 4 перемоги, 2 поразки
- Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
- Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
- Греція – 3 перемоги, 3 поразки
- Грузія – 3 перемоги, 3 поразки
На світову першість вийдуть три команди з групи.
Коментарі — 0