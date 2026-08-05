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Юніорська жіноча збірна України поступилась Ізраїлю на Євробаскеті U-18

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Юніорська жіноча збірна України поступилась Ізраїлю на Євробаскеті U-18
Завершить груповий етап наша збірна матчем проти Швейцарії

Українки виграли підбирання 55:43, але допустили 25 втрат у грі проти Ізраїлю

Жіноча юніорська збірна України з баскетболу U-18 зазнала другої поразки на чемпіонаті Європи у Дивізіоні В, який проходить у румунському місті Тулча. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Підопічні Марії Дубас після двох днів відпочинку грали проти Ізраїлю, який до того виграв всі свої три матчі.

у другій та третій чвертях українкам вдавалось організовувати відрив +6.

Вирішальним в матчі став ривок Ізраїлю в середині четвертої чверті – за рахунку 57:54 на свою користь ізраїльські баскетболістки набрали 12 очок поспіль, в тому числі реалізувавши 3 триочкових підряд. Намагаючись повернутись у гру, українки стали помилятись, чим суперник скористався і довів свою перевагу до 20 очок.

Українки виграли підбирання 55:43, але допустили 25 втрат (очки після втрат 25-5 на користь Ізраїлю).

Найрезультативнішою в складі збірної України стала Дар'я Іщук, яка набрала 19 очок, до яких додала 8 підбирань.

Завершить груповий етап наша збірна сьогодні матчем проти Швейцарії. Початок о 13:30.

Чемпіонат Європи U-18. Дивізіон B

Україна – Ізраїль 59:80 (18:18, 12:14, 18:17, 11:31)

  • Україна: Космач 3, Подоляко 0 + 5 підбирань, Дом. Мурзова 4 + 6 передач, Гулямова 8 + 7 підбирань, Іщук 19 + 8 підбирань – старт; Глухова 10, Майдан 8 + 9 підбирань, Дал. Мурзова 3 + 5 підбирань, Шпильова 2, Оніщенко 2, Петришак 0 + 5 підбирань, Левонтюк 0.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027. 

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

  • Іспанія – Португалія
  • Україна – Греція
  • Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

  • Греція – Іспанія
  • Чорногорія – Україна
  • Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

  • Чорногорія – Іспанія
  • Португалія – Україна
  • Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

  • Іспанія – Греція
  • Україна – Чорногорія
  • Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

  • Португалія – Іспанія
  • Греція – Україна
  • Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

  • Іспанія – Чорногорія
  • Україна – Португалія
  • Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки. 

Турнірне становище групи I

  1. Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
  2. Україна – 4 перемоги, 2 поразки
  3. Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
  4. Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
  5. Греція – 3 перемоги, 3 поразки
  6. Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.

Теги: баскетбол

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