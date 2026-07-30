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Збірна України U-18 завершила груповий етап Євробаскету п'ятою поразкою поспіль

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Збірна України U-18 завершила груповий етап Євробаскету п'ятою поразкою поспіль
Збірна України завершує груповий етап без перемог

Збірна Португалії розгромила українських баскетболістів

Чоловіча юніорська збірна України U-18 зазнала чергової поразки на чемпіонаті Європи у Дивізіоні В, поступившись в останньому матчі групового етапу Португалії 68:91. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Якщо в першій чверті українці намагались на рівних грати з суперником, то вже за підсумком другої десятихвилинки Португалія оформила перевагу в 18 очок. У другій половині матчу попри намагання України, суперник утримував комфортну перевагу.

Українці допустили 23 втрати, програли підбирання 32-41 і в результаті виконали майже на 20 менше кидків, що і визначило результат.

Таким чином, збірна України завершує груповий етап без перемог, програвши п’ять матчів. Далі команду Олега Шевченка чекає у п’ятницю матч проти Норвегії за 17-22 місця.

Чемпіонат Європи U-18. Дивізіон В

Україна – Португалія 68:91 (14:19, 10:23, 22:24, 22:25)

  • Україна: Татунчак 14 + 6 підбирань, Стадник 11, Бешетя 6, Іванов 2, Кошелев 0 – старт; Клявін 12, Оніщенко 10 + 6 підбирань, Шерстюк 5, Бабич 5, Троцик 3, Трющенко 0.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027. 

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

  • Іспанія – Португалія
  • Україна – Греція
  • Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

  • Греція – Іспанія
  • Чорногорія – Україна
  • Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

  • Чорногорія – Іспанія
  • Португалія – Україна
  • Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

  • Іспанія – Греція
  • Україна – Чорногорія
  • Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

  • Португалія – Іспанія
  • Греція – Україна
  • Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

  • Іспанія – Чорногорія
  • Україна – Португалія
  • Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки. 

Турнірне становище групи I

  1. Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
  2. Україна – 4 перемоги, 2 поразки
  3. Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
  4. Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
  5. Греція – 3 перемоги, 3 поразки
  6. Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.

Теги: баскетбол

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