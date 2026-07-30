Збірна України U-18 завершила груповий етап Євробаскету п'ятою поразкою поспіль
Збірна Португалії розгромила українських баскетболістів
Чоловіча юніорська збірна України U-18 зазнала чергової поразки на чемпіонаті Європи у Дивізіоні В, поступившись в останньому матчі групового етапу Португалії 68:91. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
Якщо в першій чверті українці намагались на рівних грати з суперником, то вже за підсумком другої десятихвилинки Португалія оформила перевагу в 18 очок. У другій половині матчу попри намагання України, суперник утримував комфортну перевагу.
Українці допустили 23 втрати, програли підбирання 32-41 і в результаті виконали майже на 20 менше кидків, що і визначило результат.
Таким чином, збірна України завершує груповий етап без перемог, програвши п’ять матчів. Далі команду Олега Шевченка чекає у п’ятницю матч проти Норвегії за 17-22 місця.
Чемпіонат Європи U-18. Дивізіон В
Україна – Португалія 68:91 (14:19, 10:23, 22:24, 22:25)
- Україна: Татунчак 14 + 6 підбирань, Стадник 11, Бешетя 6, Іванов 2, Кошелев 0 – старт; Клявін 12, Оніщенко 10 + 6 підбирань, Шерстюк 5, Бабич 5, Троцик 3, Трющенко 0.
Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.
Календар матчів групи I
28 серпня 2026 року
- Іспанія – Португалія
- Україна – Греція
- Грузія – Чорногорія
31 серпня 2026 року
- Греція – Іспанія
- Чорногорія – Україна
- Португалія – Грузія
26 листопада 2026 року
- Чорногорія – Іспанія
- Португалія – Україна
- Греція – Грузія
29 листопада 2026 року
- Іспанія – Греція
- Україна – Чорногорія
- Грузія – Португалія
26 лютого 2027 року
- Португалія – Іспанія
- Греція – Україна
- Чорногорія – Грузія
1 березня 2027 року
- Іспанія – Чорногорія
- Україна – Португалія
- Грузія – Греція
До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.
Турнірне становище групи I
- Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
- Україна – 4 перемоги, 2 поразки
- Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
- Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
- Греція – 3 перемоги, 3 поразки
- Грузія – 3 перемоги, 3 поразки
На світову першість вийдуть три команди з групи.
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