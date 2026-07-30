Збірна України U-18 завершила груповий етап Євробаскету п'ятою поразкою поспіль

Збірна Португалії розгромила українських баскетболістів

Чоловіча юніорська збірна України U-18 зазнала чергової поразки на чемпіонаті Європи у Дивізіоні В, поступившись в останньому матчі групового етапу Португалії 68:91. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Якщо в першій чверті українці намагались на рівних грати з суперником, то вже за підсумком другої десятихвилинки Португалія оформила перевагу в 18 очок. У другій половині матчу попри намагання України, суперник утримував комфортну перевагу.

Українці допустили 23 втрати, програли підбирання 32-41 і в результаті виконали майже на 20 менше кидків, що і визначило результат.

Таким чином, збірна України завершує груповий етап без перемог, програвши п’ять матчів. Далі команду Олега Шевченка чекає у п’ятницю матч проти Норвегії за 17-22 місця.

Чемпіонат Європи U-18. Дивізіон В

Україна – Португалія 68:91 (14:19, 10:23, 22:24, 22:25)

Україна: Татунчак 14 + 6 підбирань, Стадник 11, Бешетя 6, Іванов 2, Кошелев 0 – старт; Клявін 12, Оніщенко 10 + 6 підбирань, Шерстюк 5, Бабич 5, Троцик 3, Трющенко 0.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

Іспанія – Португалія

Україна – Греція

Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

Греція – Іспанія

Чорногорія – Україна

Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

Чорногорія – Іспанія

Португалія – Україна

Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

Іспанія – Греція

Україна – Чорногорія

Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

Португалія – Іспанія

Греція – Україна

Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

Іспанія – Чорногорія

Україна – Португалія

Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.

Турнірне становище групи I

Іспанія – 5 перемог, 1 поразка Україна – 4 перемоги, 2 поразки Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки Португалія – 3 перемоги, 3 поразки Греція – 3 перемоги, 3 поразки Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.