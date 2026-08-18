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Жіноча збірна України з розгромної перемоги розпочала Євробаскет U-16

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Жіноча збірна України з розгромної перемоги розпочала Євробаскет U-16
Сьогодні, 18 серпня, збірна України зіграє проти Фінляндії.

У стартовому матчі підопічні Лариси Єщенко розгромили Австрію 72:42

Жіноча кадетська збірна України з баскетболу з впевненої перемоги стартувала на Чемпіонаті Європи у Дивізіоні В у Люксембурзі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

У стартовому матчі підопічні Лариси Єщенко розгромили Австрію 72:42.

Найрезультативнішою в складі збірної України стала Єлизавета Пугач з 13 очками, ще три дівчини набрали по 11 очок – Софія Коцюбинський, Таїсія Данилейко і Марія Марків.

Сьогодні, 18 серпня, збірна України зіграє проти Фінляндії. До півфіналу вийдуть дві кращі команди з трьох в групі.  

Чемпіонат Європи U-16. Дивізіон B

Австрія – Україна 42:72 (10:15, 11:10, 11:31, 10:16)

  • Україна: Кучер 2 + 7 передач + 7 перехоплень, Данилейко 11 + 5 підбирань + 4 перехоплення, Дзігора 2 + 4 підбирання, Пугач 13 + 6 підбирань, Йоханнессон 2 + 6 підбирань – старт; Марків 11 + 4 підбирання, Коцюбинський 11 + 5 підбирань, Коломієць 8, Бєлєнцова 6, Чапська 2, Тополюк 2, Фурсова 2.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027. 

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

  • Іспанія – Португалія
  • Україна – Греція
  • Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

  • Греція – Іспанія
  • Чорногорія – Україна
  • Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

  • Чорногорія – Іспанія
  • Португалія – Україна
  • Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

  • Іспанія – Греція
  • Україна – Чорногорія
  • Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

  • Португалія – Іспанія
  • Греція – Україна
  • Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

  • Іспанія – Чорногорія
  • Україна – Португалія
  • Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки. 

Турнірне становище групи I

  1. Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
  2. Україна – 4 перемоги, 2 поразки
  3. Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
  4. Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
  5. Греція – 3 перемоги, 3 поразки
  6. Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.

Теги: баскетбол

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