Жіноча збірна України з розгромної перемоги розпочала Євробаскет U-16
У стартовому матчі підопічні Лариси Єщенко розгромили Австрію 72:42
Жіноча кадетська збірна України з баскетболу з впевненої перемоги стартувала на Чемпіонаті Європи у Дивізіоні В у Люксембурзі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
У стартовому матчі підопічні Лариси Єщенко розгромили Австрію 72:42.
Найрезультативнішою в складі збірної України стала Єлизавета Пугач з 13 очками, ще три дівчини набрали по 11 очок – Софія Коцюбинський, Таїсія Данилейко і Марія Марків.
Сьогодні, 18 серпня, збірна України зіграє проти Фінляндії. До півфіналу вийдуть дві кращі команди з трьох в групі.
Чемпіонат Європи U-16. Дивізіон B
Австрія – Україна 42:72 (10:15, 11:10, 11:31, 10:16)
- Україна: Кучер 2 + 7 передач + 7 перехоплень, Данилейко 11 + 5 підбирань + 4 перехоплення, Дзігора 2 + 4 підбирання, Пугач 13 + 6 підбирань, Йоханнессон 2 + 6 підбирань – старт; Марків 11 + 4 підбирання, Коцюбинський 11 + 5 підбирань, Коломієць 8, Бєлєнцова 6, Чапська 2, Тополюк 2, Фурсова 2.
Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.
Календар матчів групи I
28 серпня 2026 року
- Іспанія – Португалія
- Україна – Греція
- Грузія – Чорногорія
31 серпня 2026 року
- Греція – Іспанія
- Чорногорія – Україна
- Португалія – Грузія
26 листопада 2026 року
- Чорногорія – Іспанія
- Португалія – Україна
- Греція – Грузія
29 листопада 2026 року
- Іспанія – Греція
- Україна – Чорногорія
- Грузія – Португалія
26 лютого 2027 року
- Португалія – Іспанія
- Греція – Україна
- Чорногорія – Грузія
1 березня 2027 року
- Іспанія – Чорногорія
- Україна – Португалія
- Грузія – Греція
До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.
Турнірне становище групи I
- Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
- Україна – 4 перемоги, 2 поразки
- Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
- Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
- Греція – 3 перемоги, 3 поразки
- Грузія – 3 перемоги, 3 поразки
На світову першість вийдуть три команди з групи.
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