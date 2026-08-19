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Кадетська жіноча збірна України U-16 поступилась Фінляндії у грі Чемпіонату Європи

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Кадетська жіноча збірна України U-16 поступилась Фінляндії у грі Чемпіонату Європи
Україна – Фінляндія 74:81

Україна фактично гарантувала собі вихід у півфінал турніру

Жіноча кадетська збірна України з баскетболу програла Фінляндії з рахунком 74:81 в матчі групового етапу чемпіонату Європи U-16. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Українки краще почали матч, зробивши ривок у другій половині першої чверті, яку виграли 22:10. Втім, далі Фінляндія зуміла вирівняти гру і хоча українки залишались попереду більшість часу, але 31 пропущене очко дозволили виграти першу половину саме Фінляндії 40:41.

У другій половині гри на майданчику була битва нервів – лідер змінювався 13 разів, ще 6 разів рахунок був рівним, жодна з команд не могла заробити суттєвої переваги. Ще за близько 6-ти хвилин до завершення матчу українки мали мінімальну перевагу +1, але на фініші більш психологічно стійкішими виявились фінські баскетболістки – ривок 8:0 від суперника вирішив долю поєдинку не на нашу користь.

Найрезультативнішою в складі збірної України стала Софія Коцюбинський з 14 очками, по 10 очок у Марії Марків та Таїсії Данилейко. Також відзначимо Альбіну Кучер та Катерину Коломієць, які на двох зробили 15 перехоплень і віддали 10 передач.

Таким чином, Україна виграла один з двох матчів на груповому етапі і маючи різницю очок +23 фактично гарантувала собі вихід у півфінал турніру.

З якого місця в групі, а також хто стане наступним суперником України, визначиться сьогодні, 19 серпня, після матчів третього туру групового етапу.

Чемпіонат Європи U-16. Дивізіон B

Україна – Фінляндія 74:81 (22:10, 18:31, 16:19, 18:21)

  • Україна: Кучер 4 + 6 передач + 9 перехоплень, Данилейко 10, Пугач 8, Дзігора 3, Йоханнессон 9 + 6 підбирань – старт; Коцюбинський 14 + 8 підбирань, Марків 10, Чапська 8, Коломієць 4 + 8 підбирань + 6 перехоплень, Бєлєнцова 4.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027. 

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

  • Іспанія – Португалія
  • Україна – Греція
  • Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

  • Греція – Іспанія
  • Чорногорія – Україна
  • Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

  • Чорногорія – Іспанія
  • Португалія – Україна
  • Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

  • Іспанія – Греція
  • Україна – Чорногорія
  • Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

  • Португалія – Іспанія
  • Греція – Україна
  • Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

  • Іспанія – Чорногорія
  • Україна – Португалія
  • Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки. 

Турнірне становище групи I

  1. Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
  2. Україна – 4 перемоги, 2 поразки
  3. Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
  4. Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
  5. Греція – 3 перемоги, 3 поразки
  6. Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.

Теги: баскетбол

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