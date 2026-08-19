Кадетська жіноча збірна України U-16 поступилась Фінляндії у грі Чемпіонату Європи
Україна фактично гарантувала собі вихід у півфінал турніру
Жіноча кадетська збірна України з баскетболу програла Фінляндії з рахунком 74:81 в матчі групового етапу чемпіонату Європи U-16. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
Українки краще почали матч, зробивши ривок у другій половині першої чверті, яку виграли 22:10. Втім, далі Фінляндія зуміла вирівняти гру і хоча українки залишались попереду більшість часу, але 31 пропущене очко дозволили виграти першу половину саме Фінляндії 40:41.
У другій половині гри на майданчику була битва нервів – лідер змінювався 13 разів, ще 6 разів рахунок був рівним, жодна з команд не могла заробити суттєвої переваги. Ще за близько 6-ти хвилин до завершення матчу українки мали мінімальну перевагу +1, але на фініші більш психологічно стійкішими виявились фінські баскетболістки – ривок 8:0 від суперника вирішив долю поєдинку не на нашу користь.
Найрезультативнішою в складі збірної України стала Софія Коцюбинський з 14 очками, по 10 очок у Марії Марків та Таїсії Данилейко. Також відзначимо Альбіну Кучер та Катерину Коломієць, які на двох зробили 15 перехоплень і віддали 10 передач.
Таким чином, Україна виграла один з двох матчів на груповому етапі і маючи різницю очок +23 фактично гарантувала собі вихід у півфінал турніру.
З якого місця в групі, а також хто стане наступним суперником України, визначиться сьогодні, 19 серпня, після матчів третього туру групового етапу.
Чемпіонат Європи U-16. Дивізіон B
Україна – Фінляндія 74:81 (22:10, 18:31, 16:19, 18:21)
- Україна: Кучер 4 + 6 передач + 9 перехоплень, Данилейко 10, Пугач 8, Дзігора 3, Йоханнессон 9 + 6 підбирань – старт; Коцюбинський 14 + 8 підбирань, Марків 10, Чапська 8, Коломієць 4 + 8 підбирань + 6 перехоплень, Бєлєнцова 4.
Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.
Календар матчів групи I
28 серпня 2026 року
- Іспанія – Португалія
- Україна – Греція
- Грузія – Чорногорія
31 серпня 2026 року
- Греція – Іспанія
- Чорногорія – Україна
- Португалія – Грузія
26 листопада 2026 року
- Чорногорія – Іспанія
- Португалія – Україна
- Греція – Грузія
29 листопада 2026 року
- Іспанія – Греція
- Україна – Чорногорія
- Грузія – Португалія
26 лютого 2027 року
- Португалія – Іспанія
- Греція – Україна
- Чорногорія – Грузія
1 березня 2027 року
- Іспанія – Чорногорія
- Україна – Португалія
- Грузія – Греція
До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.
Турнірне становище групи I
- Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
- Україна – 4 перемоги, 2 поразки
- Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
- Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
- Греція – 3 перемоги, 3 поразки
- Грузія – 3 перемоги, 3 поразки
На світову першість вийдуть три команди з групи.
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