Члени УЄФА обговорять бойкот Чемпіонату світу – ЗМІ

Члени УЄФА можуть вдатися до бойкоту чемпіонатів світу, якщо Інфантіно не відмовиться від своїх намірів.

На світовий футбол очікує розкол?

Члени Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) цього тижня проведуть екстрену нараду через ініціативу Міжнародної федерації футболу (ФІФА) щодо продажу частку комерційних прав на Чемпіонат світу приватним інвесторам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky.

Зазначається, що дії президента ФІФА Джанні Інфантіно викликали нову хвилю обурення в УЄФА.

За інформацією джерела, члени УЄФА можуть вдатися до бойкоту чемпіонатів світу, якщо Інфантіно не відмовиться від своїх намірів.

Нагадаємо, УЄФА відреагував на матеріал видання The Times, яке оприлюднило плани ФІФА щодо створення комерційної організації з метою продавати частки у чоловічому та жіночому мундіалях приватним інвесторам.

Крім цього, президент ФІФА Джанні Інфантіно після останнього президентського терміну може отримати посаду «комісара» і вдесятеро збільшити доходи, тоді як організаційні зміни можуть позначитися й на майбутньому форматі мундіалю.

У відповідь на матеріали ЗМІ в УЄФА заявили, що «надзвичайно серйозно» ставляться до новин і звинуватили керівництво ФІФА в тому, що ті «перейшли межу».

«Це переходить межу, яку керівні організації футболу ніколи не мають перетинати. УЄФА ставиться до цього надзвичайно серйозно. Так само має ставитися кожна національна футбольна асоціація. Як і кожна залучена сторона: ліги, клуби, гравці, фанати, уряди країн та всі, хто піклується про майбутнє футболу.

Душа та управління футболом – це не активи для торгівлі. Особливо за нульової прозорості стосовного того, хто виграє фінансово. Ніхто з нас не володіє футболом. Він не належить ФІФА для продажу», – йдеться у повідомленні.