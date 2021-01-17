З голлівудською розв’язкою. «Будівельник» і «Тернопіль» зіграли один із найцікавіших матчів сезону (фото)

Андрій Агафонов у цій зустрічі однаково добре атакував і боровся за м'яч під щитами

Тернополяни вирвали перемогу в овертаймі

У суботу, 16 січня, в київському спорткомплексі «Венето» відбувся вельми цікавий поєдинок української баскетбольної Суперліги. В ньому «Тернопіль» у драматичній боротьбі переміг місцевий «Будівельник».

Зауважимо, що на цей матч «Будівельник» вийшов в оновленому складі: за команду дебютували американський форвард Кейвон Девенпорт і українець Максим Пустозвонов, який шість років тому вже виступав за киян, а зараз вийшов на гру з незвичним написом на спині - «Звонов».

«Будівельник» (Київ) – «Тернопіль» - 99:104 ОТ (24:32, 26:21, 16:21, 26:18, 7:12)

«Будівельник»: Стівен Бьортт (11 + 8 передач + 4 підбирання), Роберт Дево (23 + 7 підбирань), Олександр Кобець, Кейвон Девенпорт (15 + 12 підбирань), Михайло Анісімов (18 + 6 підбирань) – старт; Реджінальд Джонсон (13 + 4 підбирання – 4 втрати), Брайс Джонсон (7), Андрій Кожемякін (6), Максим Пустозвонов (3), Роман Козлов (3), Сергій Горбенко. Тренер – Леонід Яйло

«Тернопіль»: Едрієн Боуї (17 + 4 передачі), Олександр Кольченко (13 + 4 передачі), Омар Келгон (15), Аверейл Юґба (13 + 6 підбирань + 4 передачі), Андрій Агафонов (29 + 6 підбирань + 2 блок-шоти) – старт; Андрій Кальниченко (9), Павло Буренко (6), Максим Сандул (2 + 3 блок-шоти), Олександр Тищенко. Тренер – Дмитро Забірченко

16 січня. Київ. Спорткомплекс «Венето». Без глядачів

Цю гру ліпше почали господарі, які виграли першу п’ятихвилинку з різницею в сім очок. Однак «Тернопіль» перехопив перевагу, після дальнього кидка Олександра Кольченка з сиреною пішов на першу перерву з домінуванням у вісім очок, а в другій десятихвилинці збільшив розрив до 13-ти.

Втім, у середині другого періоду в грі гостей стався певний провал, який можна пов’язувати з тим, що центровому «Будівельника» Михайлові Анісімову вдалося спровокувати свого тернопільського візаві, експартнера за столичним клубом Андрія Агафонова на два фоли поспіль. Кількість персональних зауважень у Андрія, який був найкращим на майданчику, зросла до трьох і природно, що він мусив враховувати, що попереду ще понад пів гри і трохи берегтися.

Врешті, Агафонов допоможе гостям відігратися в кінцівці, а в овертаймі взагалі віддасть Анісімову боржок. Проте поки це сталося, «Тернопіль» був на волосині від поразки. В кінцівці гри «Будівельник» вів з розривом у чотири очки, однак після трьох поспіль індивідуальних проходів розігруючого Едрієна Боуї ситуація на майданчику вирівнялася. На заключну атаку «Будівельник» мав 21 секунду, але спершу Стівен Бьортт, а потім і Анісімов вразити кошик не змогли – овертайм.

Агафонов своє вагоме слово сказав на заключній хвилині овертайму, коли спершу за триочкової переваги своєї команди під власним кошиком поставив Анісімову блок-шот, а в зворотній атаці забив через руки Михайла триочковий і встановив остаточний підсумок.

Емоціями від гри її герой поділився з «Главкомом». А ось тренер «Будівельника» Леонід Яйло у кінцівці не приховував люті спершу на тренерській лаві, а потім і на офіційній прес-конференції. Після триочкового Агафонова тренер доволі жорстко висварив Сергія Горбенка, котрий мав необережність промовити щось не дуже доречне. А під час спілкування з журналістами від Яйла дісталося американському форвардові Брайсові Джонсонові, гра якого наставника не влаштовує ні в цій, ні в попередній зустрічах.

«На жаль, ми не можемо всі 40 хвилин тримати на майданчику Мішу Анісімова. А замінити його ніким», - констатував тренер.

А ось наставник «Тернополя» Дмитро Забірченко найбільше радів з того, що його команда з четвертої спроби нарешті змогла перемогти в спорткомплексі «Венето», де до того тричі ( в товариському поєдинку, Кубку і чемпіонаті) програвала «Київ-Баскету».

Після цього успіху «Тернопіль» з десятьма перемогами вийшов на друге місце в таблиці. Вище лише «Київ-Баскет» - 13 звитяг. «Будівельник» із шістьма перемогами наразі іде сьомим.

Іван Вербицький, «Главком»



