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    Статті

    З голлівудською розв’язкою. «Будівельник» і «Тернопіль» зіграли один із найцікавіших матчів сезону (фото)

    • Іван Вербицький
    • Розсилка
    Андрій Агафонов у цій зустрічі однаково добре атакував і боровся за м'яч під щитами - З голлівудською розв’язкою. «Будівельник» і «Тернопіль» зіграли один із найцікавіших матчів сезону (фото)
    Андрій Агафонов у цій зустрічі однаково добре атакував і боровся за м'яч під щитами
    Світлина - Іван Вербицький

    Тернополяни вирвали перемогу в овертаймі

    У суботу, 16 січня, в київському спорткомплексі «Венето» відбувся вельми цікавий поєдинок української баскетбольної Суперліги. В ньому «Тернопіль» у драматичній боротьбі переміг місцевий «Будівельник».

    Зауважимо, що на цей матч «Будівельник» вийшов в оновленому складі: за команду дебютували американський форвард Кейвон Девенпорт і українець Максим Пустозвонов, який шість років тому вже виступав за киян, а зараз вийшов на гру з незвичним написом на спині - «Звонов».

    «Будівельник» (Київ) – «Тернопіль» - 99:104 ОТ (24:32, 26:21, 16:21, 26:18, 7:12)

    «Будівельник»: Стівен Бьортт (11 + 8 передач + 4 підбирання), Роберт Дево (23 + 7 підбирань), Олександр Кобець, Кейвон Девенпорт (15 + 12 підбирань), Михайло Анісімов (18 + 6 підбирань) – старт; Реджінальд Джонсон (13 + 4 підбирання – 4 втрати), Брайс Джонсон (7), Андрій Кожемякін (6), Максим Пустозвонов (3), Роман Козлов (3), Сергій Горбенко. Тренер – Леонід Яйло

    «Тернопіль»: Едрієн Боуї (17 + 4 передачі), Олександр Кольченко (13 + 4 передачі), Омар Келгон (15), Аверейл Юґба (13 + 6 підбирань + 4 передачі), Андрій Агафонов (29 + 6 підбирань + 2 блок-шоти) – старт; Андрій Кальниченко (9), Павло Буренко (6), Максим Сандул (2 + 3 блок-шоти), Олександр Тищенко. Тренер – Дмитро Забірченко

    16 січня. Київ. Спорткомплекс «Венето». Без глядачів

    Цю гру ліпше почали господарі, які виграли першу п’ятихвилинку з різницею в сім очок. Однак «Тернопіль» перехопив перевагу, після дальнього кидка Олександра Кольченка з сиреною пішов на першу перерву з домінуванням у вісім очок, а в другій десятихвилинці збільшив розрив до 13-ти.

    Втім, у середині другого періоду в грі гостей стався певний провал, який можна пов’язувати з тим, що центровому «Будівельника» Михайлові Анісімову вдалося спровокувати свого тернопільського візаві, експартнера за столичним клубом Андрія Агафонова на два фоли поспіль. Кількість персональних зауважень у Андрія, який був найкращим на майданчику, зросла до трьох і природно, що він мусив враховувати, що попереду ще понад пів гри і трохи берегтися.

    Врешті, Агафонов допоможе гостям відігратися в кінцівці, а в овертаймі взагалі віддасть Анісімову боржок. Проте поки це сталося, «Тернопіль» був на волосині від поразки. В кінцівці гри «Будівельник» вів з розривом у чотири очки, однак після трьох поспіль індивідуальних проходів розігруючого Едрієна Боуї ситуація на майданчику вирівнялася. На заключну атаку «Будівельник» мав 21 секунду, але спершу Стівен Бьортт, а потім і Анісімов вразити кошик не змогли – овертайм.

    Агафонов своє вагоме слово сказав на заключній хвилині овертайму, коли спершу за триочкової переваги своєї команди під власним кошиком поставив Анісімову блок-шот, а в зворотній атаці забив через руки Михайла триочковий і встановив остаточний підсумок.

    Емоціями від гри її герой поділився з «Главкомом». А ось тренер «Будівельника» Леонід Яйло у кінцівці не приховував люті спершу на тренерській лаві, а потім і на офіційній прес-конференції. Після триочкового Агафонова тренер доволі жорстко висварив Сергія Горбенка, котрий мав необережність промовити щось не дуже доречне. А під час спілкування з журналістами від Яйла дісталося американському форвардові Брайсові Джонсонові, гра якого наставника не влаштовує ні в цій, ні в попередній зустрічах.

    «На жаль, ми не можемо всі 40 хвилин тримати на майданчику Мішу Анісімова. А замінити його ніким», - констатував тренер.

    А ось наставник «Тернополя» Дмитро Забірченко найбільше радів з того, що його команда з четвертої спроби нарешті змогла перемогти в спорткомплексі «Венето», де до того тричі ( в товариському поєдинку, Кубку і чемпіонаті) програвала «Київ-Баскету».

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    З голлівудською розв’язкою. «Будівельник» і «Тернопіль» зіграли один із найцікавіших матчів сезону (фото)
    З голлівудською розв’язкою. «Будівельник» і «Тернопіль» зіграли один із найцікавіших матчів сезону (фото)
    З голлівудською розв’язкою. «Будівельник» і «Тернопіль» зіграли один із найцікавіших матчів сезону (фото)
    З голлівудською розв’язкою. «Будівельник» і «Тернопіль» зіграли один із найцікавіших матчів сезону (фото)
    З голлівудською розв’язкою. «Будівельник» і «Тернопіль» зіграли один із найцікавіших матчів сезону (фото)
    З голлівудською розв’язкою. «Будівельник» і «Тернопіль» зіграли один із найцікавіших матчів сезону (фото)
    З голлівудською розв’язкою. «Будівельник» і «Тернопіль» зіграли один із найцікавіших матчів сезону (фото)
    З голлівудською розв’язкою. «Будівельник» і «Тернопіль» зіграли один із найцікавіших матчів сезону (фото)
    З голлівудською розв’язкою. «Будівельник» і «Тернопіль» зіграли один із найцікавіших матчів сезону (фото)
    З голлівудською розв’язкою. «Будівельник» і «Тернопіль» зіграли один із найцікавіших матчів сезону (фото)
    З голлівудською розв’язкою. «Будівельник» і «Тернопіль» зіграли один із найцікавіших матчів сезону (фото)
    З голлівудською розв’язкою. «Будівельник» і «Тернопіль» зіграли один із найцікавіших матчів сезону (фото)
    З голлівудською розв’язкою. «Будівельник» і «Тернопіль» зіграли один із найцікавіших матчів сезону (фото)
    З голлівудською розв’язкою. «Будівельник» і «Тернопіль» зіграли один із найцікавіших матчів сезону (фото)
    З голлівудською розв’язкою. «Будівельник» і «Тернопіль» зіграли один із найцікавіших матчів сезону (фото)
    З голлівудською розв’язкою. «Будівельник» і «Тернопіль» зіграли один із найцікавіших матчів сезону (фото)
    З голлівудською розв’язкою. «Будівельник» і «Тернопіль» зіграли один із найцікавіших матчів сезону (фото)
    З голлівудською розв’язкою. «Будівельник» і «Тернопіль» зіграли один із найцікавіших матчів сезону (фото)
    З голлівудською розв’язкою. «Будівельник» і «Тернопіль» зіграли один із найцікавіших матчів сезону (фото)
    З голлівудською розв’язкою. «Будівельник» і «Тернопіль» зіграли один із найцікавіших матчів сезону (фото)
    З голлівудською розв’язкою. «Будівельник» і «Тернопіль» зіграли один із найцікавіших матчів сезону (фото)
    З голлівудською розв’язкою. «Будівельник» і «Тернопіль» зіграли один із найцікавіших матчів сезону (фото)
    З голлівудською розв’язкою. «Будівельник» і «Тернопіль» зіграли один із найцікавіших матчів сезону (фото)
    З голлівудською розв’язкою. «Будівельник» і «Тернопіль» зіграли один із найцікавіших матчів сезону (фото)
    З голлівудською розв’язкою. «Будівельник» і «Тернопіль» зіграли один із найцікавіших матчів сезону (фото)
    З голлівудською розв’язкою. «Будівельник» і «Тернопіль» зіграли один із найцікавіших матчів сезону (фото)
    З голлівудською розв’язкою. «Будівельник» і «Тернопіль» зіграли один із найцікавіших матчів сезону (фото)
    З голлівудською розв’язкою. «Будівельник» і «Тернопіль» зіграли один із найцікавіших матчів сезону (фото)
    Світлина - Іван Вербицький

    Після цього успіху «Тернопіль» з десятьма перемогами вийшов на друге місце в таблиці. Вище лише «Київ-Баскет» - 13 звитяг. «Будівельник» із шістьма перемогами наразі іде сьомим.

    Іван Вербицький, «Главком»

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    Теги: Олександр Кольченко баскетбол БК Будівельник Дмитро Забірченко БК Тернопіль Павло Буренко Андрій Агафонов Максим Сандул Максим Пустозвонов Михайло Анісімов Сергій Горбенко Олександр Тищенко Стівен Бьортт Андрій Кожемякін Аверейл Юґба Суперліга Андрій Кальниченко Олександр Кобець Едрієн Боуї Леонід Яйло Джонатан Брайс Джонсон Роман Козлов Реджінальд Джонсон Роберт Дево Омар Келгон Кейвон Девенпорт
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