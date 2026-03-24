«Не дай бог вам зв’язатися із цією страшною сім’єю». Організатор концерту Віктора Павліка зробив заяву

Керівник Палацу «Україна» Сергій Перман прокоментував поведінку Віктора Павліка та його дружини під час ювілейного концерту 21 березня та після нього

Сергій Перман, керівник Палацу «Україна», який організував та фінансував ювілейне шоу Віктора Павліка, уперше особисто прокоментував скандал, що стався за кулісами. Нагадаємо, дружина співака Катерина Репяхова, звинуватила організаторів в її приниженні. У відповідь Палац пояснив ситуацією тим, що дружина втручалася в організаційні процеси просто посеред шоу, але при цьому вибачився перед нею.

На третій день після концерту і після того, як скандал набрав обертів, заяву зробив Сергій Перман. Він назвав родину народного артиста Павліка «професійними провокаторами» та прокоментував інцидент на концерті. Про це пише «Главком» із посиланням на допис самого Сергія Пермана у Facebook.

«Не дай бог вам колись зв'язатися з цією страшною сім'єю, якби я знав, що говорять люди, я б у житті до них близько не підійшов. Це сім'я професійних провокаторів, благаю не зв'язуйтесь з ними!» – висловився продюсер.

Крім цього, за словами керівника Палацу «Україна», після інциденту вся його команда тепер немає сил на роботу. «Нам потрібно запускати наступні проєкти, а вся команда без сил і бажання що-небудь робити», – зазначив Сергій Перман.

Також продюсер відреагував на свіжу заяву самого Віктора Павліка стосовно скандалу на його ювілейному концерті. «Мені хочеться відповісти людині колись хорошій людині, яка перетворилася на ганчірку для підлоги. Але у мене немає слів, закінчилися пару днів тому. І додам, що я ніколи не стикався з таким неможливим непрофесіоналізмом І повною відсутністю чоловічої волі, совісті та сорому. Я не можу зрозуміти, що він жертва чи чудовисько?» – ставить риторичне питання Сергій Перман.

Перед цим сам Віктор Павлік заявив у своєму блозі в Іnstagram, що він гарно почувався на сцені та не потребував антракту, який позапланово оголосили організатори концерту. Також співак наголосив на тому, що в цій ситуації були присутні публічне приниження, психологічний тиск та образи в сторону його дружини Катерини Репяхової, яка втрутилася в дії продюсерів.

«Під час виступу були створені неприйнятні умови для роботи артиста. Концерт був зупинений без жодних об’єктивних підстав. Я почувався добре, перебував у робочій формі, співав впевнено й не мав жодного фізичного дискомфорту, який міг би бути причиною для зупинки виступу», – написав співак.

Також народний артист стверджує, що в цій ситуації були присутні публічне приниження, психологічний тиск та образи в сторону його дружини Катерини Репяхової. «Після цього ситуація вийшла за межі професійної етики. Відбулося публічне приниження, психологічний тиск та неприпустимі висловлювання, зокрема в бік моєї дружини. Фрази на кшталт «твоє місце вдома» є проявом дискримінації та не мають нічого спільного з повагою ні до людини, ні до професії. Я повністю підтримую свою дружину в її позиції не мовчати про подібні речі. Замовчування породжує вседозволеність. І якщо ми хочемо змін у професійному середовищі, ми маємо говорити про це відкрито», – висловився артист.

Нагадаємо, 22 березня 2026 року, Національний палац мистецтв «Україна» першим оприлюднив офіційну заяву щодо неприпустимого інциденту, який стався під час сольного концерту Народного артиста України Віктора Павліка. За повідомленням адміністрації, за лаштунками виник конфлікт, під час якого продюсер концерту дозволив собі неприйнятну поведінку та нецензурну лайку в бік дружини артиста, матері його сина Катерини Миколаївни Павлік (Репяхової).

Згодом про інцидент на концерті Віктора Павліка також висловився саундпродюсер концерту Дмитро Саратський. Продюсер зазначив, що він не зміг змовчати та не висловити свою позицію стосовно скандалу. Також про це висловилася дружина Дмитра Саратського, відома співачка Анна Завальська.

Артистка стала на захист команди Палацу «Україна», який виступив організатором шоу та свого чоловіка. Співачка стверджує, що скандал, який відбувся на концерті, був викликаний провокацією дружини Віктора Павліка Катерини Репяхової.

Крім цього на концерті Віктора Павліка відбувся ще одне непорозуміння. Дружину артиста Катерину Репяхову обурило ставлення до глядачів. За її словами, охорона забороняла дарувати Віктору Павліку квіти тоді, коли хотілося глядачам, та не дозволяла танцювати. Тож дружина співака звернулась до Палацу «Україна» з вимогою публічних вибачень.