Фанатці, яка оголила груди у фіналі мундіалю, загрожує в'язниця (фото)

Деякі фанати засуджують такі відверті дії аргентинки і закликають до того, щоб вона відповіла за законом

Аргентинська фанатка, яка показала свої груди під час фіналу Чемпіонату світу-2022, викликала чималий резонанс у соцмережах. Привселюдно оголивши тіло, вона порушила законодавство Катару і може за це нести відповідальність. Про це повідомляє «Чемпіонат».

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Багато вболівальників збірної Аргентини захоплюються хоробрістю дівчини та підтримують її на тлі можливого потрапляння до в'язниці. Водночас, деякі фанати засуджують такі відверті дії аргентинки і закликають до того, щоб вона відповіла за законом.

Нагадаємо, аргентинська фанатка на трибунах стадіону «Лусаїл» оголила груди під час святкування перемоги національної команди у фіналі турніру над збірною Франції. Цей момент потрапив до офіційної трансляції матчу.

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Фінальний матч Чемпіонату світу-2022 у Катарі завершився перемогою збірної Аргентини у серії післяматчевих пенальті.

Раніше повідомлялось, що навколо гола Мессі у фінальному матчі мундіалю розгорівся скандал.

Нагадаємо, Мессі був визнаний найкращим гравцем фіналу та всього чемпіонату.

Раніше з'явилось щемливе відео, як президент Франції підтримав Кіліана Мбаппе після поразки у фіналі.

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Нагадаємо, нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі розповів, що фінальний матч чемпіонату світу в Катарі стане для нього фінальним і щодо виступів на Чемпіонатах світу. Згодом зірковий Мессі спростував свою заяву після тріумфу на мундіалі.