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Фанатці, яка оголила груди у фіналі мундіалю, загрожує в'язниця (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Фанатці, яка оголила груди у фіналі мундіалю, загрожує в'язниця (фото)
Пікантний момент потрапив до офіційної трансляції матчу
фото з відкритих джерел

Деякі фанати засуджують такі відверті дії аргентинки і закликають до того, щоб вона відповіла за законом

Аргентинська фанатка, яка показала свої груди під час фіналу Чемпіонату світу-2022, викликала чималий резонанс у соцмережах. Привселюдно оголивши тіло, вона порушила законодавство Катару і може за це нести відповідальність. Про це повідомляє «Чемпіонат».

Багато вболівальників збірної Аргентини захоплюються хоробрістю дівчини та підтримують її на тлі можливого потрапляння до в'язниці. Водночас, деякі фанати засуджують такі відверті дії аргентинки і закликають до того, щоб вона відповіла за законом.

Нагадаємо, аргентинська фанатка на трибунах стадіону «Лусаїл» оголила груди під час святкування перемоги національної команди у фіналі турніру над збірною Франції. Цей момент потрапив до офіційної трансляції матчу.

Фанатці, яка оголила груди у фіналі мундіалю, загрожує в'язниця (фото) фото 1

Фінальний матч Чемпіонату світу-2022 у Катарі завершився перемогою збірної Аргентини у серії післяматчевих пенальті.

Раніше повідомлялось, що навколо гола Мессі у фінальному матчі мундіалю розгорівся скандал.

Нагадаємо, Мессі був визнаний найкращим гравцем фіналу та всього чемпіонату.

Раніше з'явилось щемливе відео, як президент Франції підтримав Кіліана Мбаппе після поразки у фіналі.

Нагадаємо, нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі розповів, що фінальний матч чемпіонату світу в Катарі стане для нього фінальним і щодо виступів на Чемпіонатах світу. Згодом зірковий Мессі спростував свою заяву після тріумфу на мундіалі.

Читайте також: Мессі встановив історичний рекорд чемпіонатів світу
Теги: навколофутбол Аргентина фанати ЧС-2022

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