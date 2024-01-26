Арахамія запропонував президенту розсекретити втрати України на війні

Володимир Зеленський поки ще не прийняв рішення щодо розсекречення українських втрат на війні

Голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія запропонував президенту Володимиру Зеленському розсекретити дані про втрати України на війні. Про це пише lb.ua.

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На його думку, усвідомлення справжніх втрат України у війні покаже, що втрати «не такі великі», як громадяни самі собі уявляють.

«Коли ви ідете на вулиці й питаєте людей про втрати, я не чув жодного разу менше ніж 100 000. А наші втрати набагато менші», – запевнив він.

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Варто зазначити, що глава держави Володимир Зеленський поки ще не ухвалив рішення щодо цієї пропозиції.

Також нардеп вважає доцільною так звану смартмобілізацію. Арахамія вважає, що для мобілізованого повинні враховувати всі його навички, освіту, те, чим він займався у цивільному житті.

«Люди хочуть бачити, що держава буде дбати про них належним чином», – вважає він.

Арахамія розповів, що будуть запроваджені сертифікати військовозобов'язаних. За його словами, спочатку планували, що кожна людина призовного віку повинна їх мати, але потім вирішили зробити це лише для людей мобілізаційного віку (зараз це 27-60). Нардеп підкреслив, що це потрібно зробити для того, щоб держава мала розуміння про наявний мобілізаційний ресурс. Також Арахамія висловив сподівання, що нова модель запрацює вже за чотири місяці.

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Нагадаємо, заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв пояснив, у чому головна мета електронного кабінету військовозобов'язаного.

Раніше комбат закликав знизити мобілізаційний вік.

До слова, стало відомо, скільки російських офіцерів знищили Збройні сили України.