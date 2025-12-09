Ситуація на фронті. Сирський звернувся до ЗМІ та українців

Генерал: «Не про всі свої успіхи ми можемо зараз в деталях розповісти широкій громадськості»

Головнокомандувач просить не поширювати занепадницькі фейки ворога

Розміри російської брехні перевищують реальні темпи просування окупаційних військ в рази. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

За словами генерала, ворог використовує дезінформацію і свої фейкові мапи у гібридній війні проти України, впливаючи як на іноземну аудиторію, так і на суспільство й українську армію. Головком закликав медіа не допомагати ворогу і не поширювати меседжі російської пропаганди.

Сирський додав, що Україна не лише відступає, а й проводить активні бойові дії та досягає результатів. Однак це чутлива інформація, яка може поставити під загрозу життя українських воїнів.

«Звісно, інколи хочеться більше показувати, що ми теж проводимо активні дії та маємо результати, а не тільки відступаємо. Але ж від цього залежить життя наших воїнів на позиціях, над якими вони повернули контроль. Бо як тільки ми розповімо чи покажемо – ворог одразу ж перекидає туди додаткові війська, або туди летять ракети. Для нас це спричиняє додаткові втрати, тоді як ми намагаємося їх мінімізувати. Адже дбаємо про життя українських солдатів», – зазначив він.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ стверджує, що оборона Покровська і Мирнограда триває. Російські заяви про захоплення міст не відповідають дійсності.

До слова, головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив, що російська терористична армія продовжує наступ, тому країна має посилювати обороноздатність та зміцнювати своє військо, щоб надалі відбивати повномасштабну агресію РФ.