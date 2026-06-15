Будинок української гімнастки Єви Мелещук пошкоджено під час обстрілу Києва

У столиці під обстріл потрапив будинок віцечемпіонки Європи з художньої гімнастики

У Києві внаслідок російської ракетної атаки в ніч на 15 червня було пошкоджено багатоквартирний будинок, де мешкає віцечемпіонка Європи-2023 з художньої гімнастики Єва Мелещук. Про це спортсменка повідомила у своєму блозі в Instagram-сторис, пише «Главком».

За словами Мелещук, під час атаки вона перебувала в укритті. Спортсменка додала, що одна з балістичних ракет влучила поблизу житлового комплексу, де розташована її квартира. «Буквально наш дім. Найстрашніша ніч у моєму житті. Ми нещодавно переїхали сюди і кілька років думали, що саме тут хочемо оселитися назавжди. Наша квартира неушкоджена, ми живі й у безпеці – дякувати Богу», – написала дівчина.

Гімнастка також зазначила, що під час ударів по цивільній інфраструктурі одна з ракет зруйнувала будівлю поруч із її житловим комплексом. «Вхід до паркінгу пошкоджений, ліфти знищені, а на рівні -2 частково обвалилася стеля через ударну хвилю. Є поранені люди. Навколо все горить і заповнене димом та уламками скла», – розповіла Мелещук.

Згодом Єва Мелещук опублікувала допис, у якому засудила російську агресію та заявила про геноцид українців. «15.06.2026. Наш дім. Я ненавиджу Росію і всіх, хто її підтримує», – зазначила вона.

Зазначимо, що Єва Мелещук є вихованкою академії Ірини Дерюгіної. Її тренували Анна та Вікторія Безсонови. Під час чемпіонату Європи-2023 вона здобула «срібло» у командних змаганнях, а також є чемпіонкою Універсіади-2019 у вправі з булавами та бронзовою призеркою у вправах з обручем і стрічкою.

Нагадаємо, у ніч на 15 червня російські війська здійснили масований удар по українських містах. За даними ДСНС станом на 11:10, у Києві внаслідок атаки загинули п’ятеро людей, ще понад 30 отримали поранення, серед них двоє – дітей віком 5 та 6 років.