У Німеччині засуджено чоловіка за багаторічне насильство над власною дружиною

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото з відкритих джерел

Протягом років підсудний таємно вводив своїй дружині заспокійливі препарати та наркотичні речовини, а потім вчиняв над нею сексуальне насильство

Суд німецького міста Аахен виніс вирок 61-річному Фернандо П., колишньому шкільному прибиральнику, якого визнали винним у систематичному знущанні з дружини. Чоловіка засудили до 8 років і 6 місяців тюремного ув’язнення. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Слідство встановило, що протягом років підсудний таємно вводив своїй дружині заспокійливі препарати та наркотичні речовини. Коли жінка перебувала в безпорадному стані без свідомості, він вчиняв над нею сексуальне насильство. Свої злочини чоловік знімав на відео та поширював записи у закритих групах та на спеціалізованих інтернет-платформах без відома жертви.

Чоловіка визнали винним у зґвалтуванні за обтяжуючих обставин, нанесенні небезпечних тілесних ушкоджень, сексуальному примусі та грубому порушенні приватності через відеозйомку (зафіксовано 34 такі епізоди). Хоча знущання тривали майже 15 років, суд зміг довести вину за конкретні правопорушення, скоєні у період з 2018 по 2024 рік.

Судді наголосили, що підсудний брутально порушив «найінтимнішу сферу приватного життя» людини, яка йому довіряла. Засуджений має один тиждень на оскарження вироку. Частину звинувачень суд зняв через брак доказів, проте призначений термін ув’язнення відображає тяжкість доведених епізодів.

Нагадаємо, Німеччина зіткнулася із «тривожним» зростанням рівня насильницьких та сексуальних правопорушень, особливо на транспортних об'єктах. Міністр внутрішніх справ ФРН Олександр Добриндт (ХСС) назвав будь-який напад на людей «нападом на суспільство загалом».

Згідно зі щорічним звітом Федеральної поліції за 2024 рік, безпекова ситуація на залізничних вокзалах та в потягах Німеччини значно погіршилася в ключових сферах.

Як відомо, прокуратура у суді довела вину вітчима із матір’ю, які тривалий час вчиняли сексуальне насильство щодо дитини. Мати, окрім цього, ще періодично знімала це на відео. Чоловіка засуджено до довічного позбавлення волі, жінці призначено покарання у вигляді 15 років ув’язнення. 

Обох затримали у березні 2023 року, коли про жахи «сімейного» життя 12-річна дитина наважилася розповісти правоохоронцям. З того часу підозрювані безальтернативно утримуються під вартою.

Теги: зґвалтування Німеччина суд

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
