У Львові вихованці дитсадка потрапили до лікарні з кишковою інфекцією: подробиці

Поліція Львова розслідує обставини госпіталізації дітей з кишковою інфекцією

У Львові правоохоронці з'ясовують обставини спалаху гострої кишкової інфекції в одному з дошкільних навчальних закладів. Наразі п'ятеро вихованців садочка перебувають під наглядом лікарів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікацій Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Спалах кишкової інфекції

«До поліції надійшло повідомлення від заступника директора з медичної частини Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні про те, що до медзакладу було доставлено п’ятьох дітей з кишковою інфекцією», – йдеться в повідомленні поліції.

Правоохоронці встановили, що всі госпіталізовані є вихованцями одного й того самого дитячого садка міста. Згідно з даними місцевих медіа, йдеться про заклад дошкільної освіти №183, що розташований на вулиці Хуторівка у Сихівському районі.

За фактом масового захворювання слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Зазначається, що фахівці вже розпочали епідеміологічне розслідування. Наразі встановлюють збудник інфекції та обставини, які призвели до спалаху.

Ознаки отруєння

Симптоми харчового отруєння або кишкової інфекції зазвичай з’являються швидко – від 1–2 годин до доби після вживання неякісної їжі.

Ось головні ознаки, на які варто звернути увагу:

Шлунково-кишкові прояви

Нудота та блювання: найперші реакції організму, який намагається позбутися токсинів.

Діарея (пронос): може бути частою, іноді зі зміною кольору або специфічним запахом.

Біль у животі: зазвичай це сильні болі в районі шлунка або пупка.

Загальна інтоксикація

Підвищення температури: від невеликої (37.2°C) до високої (38–39°C).

Слабкість: сильна млявість, запаморочення, відсутність апетиту.

Озноб: відчуття холоду та «ломота» в тілі.

