Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У Львові вихованці дитсадка потрапили до лікарні з кишковою інфекцією: подробиці

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
У Львові вихованці дитсадка потрапили до лікарні з кишковою інфекцією: подробиці
У львівському дитячому садку зафіксували спалах гострої кишкової інфекції
фото з відкритих джерел

Поліція Львова розслідує обставини госпіталізації дітей з кишковою інфекцією 

У Львові правоохоронці з'ясовують обставини спалаху гострої кишкової інфекції в одному з дошкільних навчальних закладів. Наразі п'ятеро вихованців садочка перебувають під наглядом лікарів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікацій Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Спалах кишкової інфекції

«До поліції надійшло повідомлення від заступника директора з медичної частини Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні про те, що до медзакладу було доставлено п’ятьох дітей з кишковою інфекцією», – йдеться в повідомленні поліції.

Правоохоронці встановили, що всі госпіталізовані є вихованцями одного й того самого дитячого садка міста. Згідно з даними місцевих медіа, йдеться про заклад дошкільної освіти №183, що розташований на вулиці Хуторівка у Сихівському районі.

За фактом масового захворювання слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Зазначається, що фахівці вже розпочали епідеміологічне розслідування. Наразі встановлюють збудник інфекції та обставини, які призвели до спалаху.

Ознаки отруєння

Симптоми харчового отруєння або кишкової інфекції зазвичай з’являються швидко – від 1–2 годин до доби після вживання неякісної їжі.

Ось головні ознаки, на які варто звернути увагу:

Шлунково-кишкові прояви

  • Нудота та блювання: найперші реакції організму, який намагається позбутися токсинів.
  • Діарея (пронос): може бути частою, іноді зі зміною кольору або специфічним запахом.
  • Біль у животі: зазвичай це сильні болі в районі шлунка або пупка. 

Загальна інтоксикація

  • Підвищення температури: від невеликої (37.2°C) до високої (38–39°C).
  • Слабкість: сильна млявість, запаморочення, відсутність апетиту.
  • Озноб: відчуття холоду та «ломота» в тілі.

«Главком» писав, що певні види овочів є обов'язковими для раціону, оскільки вони можуть допомогти запобігти різноманітним сезонним інфекціям. Крім того, вони можуть посилити захист організму та підтримати загальний стан здоровʼя.

За словами дієтолога, одним із суперпродуктів є шпинат. Він багатий вітамінами А, С і K, залізом і фолієвою кислотою. Шпинат має позитивний вплив на імунну систему, підтримує здорову функцію клітин і поліпшує загальний стан організму. Також цей зелений овоч є чудовим джерелом заліза, необхідного для створення гемоглобіну, що доставляє кисень до тканин тіла.

Читайте також:

Теги: отруєння дитячий садок діти хвороба лікарня Львів

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лілія Лепцьо розповіла деталі інциденту з інклюзивним таксі
У Львові інклюзивне таксі відмовило в поїздці дитині з інвалідністю: деталі інциденту (відео)
7 квiтня, 11:42
У стравоході дитини застрягла літієва батарейка діаметром 2,5 см
У Львові дворічна дівчинка три місяці жила з батарейкою в стравоході (фото)
7 квiтня, 16:24
Вадим Буряковський вдруге дав інтерв'ю Дмитру Гордону
Чоловік Полякової розповів, як дружина врятувала йому життя
9 квiтня, 12:49
Миколі Жеребову провели трансплантацію серця
Юному футболісту з Буковини лікарі успішно пересадили серце (фото)
14 квiтня, 09:53
Тетяна Сивохо мала успішну кар’єру на телебаченні
Померла телеведуча, дружина відомого гумориста Тетяна Сивохо
21 квiтня, 22:56
За словами Смілянського, якби його діти жили в Україні, вони стикалися б із негативом через його діяльність
«Уявіть, якби діти ходили в школу у Києві?» Глава «Укрпошти» пояснив, чого його родина у США
23 квiтня, 10:06
В Україні продовжують знаходити радіонукліди в плаценті вагітних жінок
Як Чорнобильська катастрофа через 40 років впливає на нове покоління? Професор назвав наслідки
26 квiтня, 11:13
Запорізька обласна клінічна лікарня замовила послуги комп'ютерної томографії у приватного підприємства, власниками якого є батьки голови ЗОДА Івана Федорова
Бізнес батьків голови Запорізької ОДА отримав 2,5 млн від обласної лікарні – розслідування
1 травня, 09:55
Під час відпустки сім’я відвідала шоу заклиначів змій, яке відбувалося в їхньому готелі
Німець у Єгипті відвідав виставку зі зміями, після чого помер у реанімації
3 травня, 16:59

Суспільство

«Укрзалізниця» встановлює 800 укриттів для захисту працівників і пасажирів
«Укрзалізниця» встановлює 800 укриттів для захисту працівників і пасажирів
У Львові вихованці дитсадка потрапили до лікарні з кишковою інфекцією: подробиці
У Львові вихованці дитсадка потрапили до лікарні з кишковою інфекцією: подробиці
Удар по дитсадку в Сумах: є загибла
Удар по дитсадку в Сумах: є загибла
Спецпризначенці СБУ встановили новий рекорд уражень за місяць
Спецпризначенці СБУ встановили новий рекорд уражень за місяць
Герой України розповів, як війна трансформувала елітний спецпідрозділ «Омега»
Герой України розповів, як війна трансформувала елітний спецпідрозділ «Омега»
Національний парк «Синевир» обмежує доступ для туристів: у чому причина
Національний парк «Синевир» обмежує доступ для туристів: у чому причина

Новини

Трамп пригрозив Ірану новими удари, якщо той не погодиться на угоду з США
Сьогодні, 16:02
Норвегія оголосила про нову допомогу Україні через PURL
Сьогодні, 15:15
Польща першою в ЄС отримала схвалення кредитної угоди на переозброєння
Сьогодні, 14:05
Дніпро оголошує 7 травня днем жалоби
Сьогодні, 13:52
Ліхтенштейн долучився до створення спецтрибуналу для РФ
Сьогодні, 12:42
Арктика втрачає лід: у 2026 році зафіксовано історичний мінімум крижаного покриву
Сьогодні, 12:26

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua