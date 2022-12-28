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Знаменитий боксер перед важливим боєм опинився за ґратами

Юрій Лящук
glavcom.ua
Знаменитий боксер перед важливим боєм опинився за ґратами
Джервонту звинувачують у домашньому насильстві
фото: AP

28-річного боксера звинувачують у нанесенні тілесних ушкоджень та домашньому насильстві

Чемпіона Світової боксерської асоціації (WBA World) у легкій вазі Джервонту Девіса було заарештовано у Флориді. Про це повідомляє авторитетний журналіст Ден Рафаель у Twitter.

Офіс шерифа округу Брауард повідомляє, що 28-річного боксера звинувачують у нанесенні тілесних ушкоджень та домашньому насильстві.

Нагадаємо, що 7 січня має відбутися поєдинок Девіса проти Ектора Луїса Гарсії.

В андеркарді цього поєдинку свій бій проведе українець Карен Чухаджян. Його суперником стане непереможний американець Джарон Енніс.

Раніше повідомлялось, що Усик замислюється над завершенням боксерської кар'єри.

Також з'явилась інформація, що Усик отримав ще одного обов'язкового претендента на бій.

Раніше стало відомо, з яким боксером українець Усик не хоче виходити в ринг.

Також Всесвітня боксерська організація (WBO) визнала українця Олександра Усика боксером року.

До слова, чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик британець Ентоні Джошуа зустрілися 21 серпня у реванші. Бій завершився перемогою Олександра Усика. Битва проходила на арені Jeddah Super Dome в Джидді у Саудівській Аравії.

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Теги: бокс Жервонта Девіс

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