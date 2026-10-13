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Президент «Кудрівки» розповів, хто надалі тренуватиме команду

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Президент «Кудрівки» розповів, хто надалі тренуватиме команду
Олександр Протченко раніше працював з молодіжними командами «Кудрівки»
фото: ФК «Кудрівка»

Олександр Протченко очолив команду у травні 2026 року

Президент «Кудрівки» Роман Солодаренко розповів, що команду й надалі тренуватиме Оександр Протченко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український футбол.

– «Кудрівка» після восьми матчів має лише два очки й посідає останнє місце. Олександр Протченко й надалі має вашу повну довіру?

– Абсолютно. Дивіться на таблицю: у нас два очки, а команди безпосередньо перед нами мають чотири й п’ять. Одна перемога може змінити наше становище.

Зараз нам десь бракує везіння, але я впевнений в Олександрі Протченку та людях, які працюють разом із ним. Ми разом пройдемо цей непростий період, і все буде добре, – сказав Протченко.

«Кудрівка» минулого сезону дебютувала в УПЛ під керівництвом Василя Баранова, якого і замінив Олександр Протченко. Разом з молодим фахівцем команда з Чернігівської області зберегла прописку в УПЛ.

Але старт нового сезону для «Кудрівки» вийшов геть невдалим: останнє місце таблиці з вісмома очками, заробленими за вісім турів.

Раніше адвокат Жорже Жезуша прокоментував конфлікт його клієнта з Роналду.

До слова, легенда «Реала» Дані Карвахаль підписав контракт з «Гетафе» терміном на один сезон.

Нагадаємо, що президент Федерації футболу Афганістану Мухаммед Юсеф Каргар розповів, що місцева національна команда хотіла б зіграти товариський матч у листопаді зі збірною Росії.

 

Теги: УПЛ футбол

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