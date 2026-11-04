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Визначилися суперниці Еліни Світоліної на груповому етапі Підсумкового турніру

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Визначилися суперниці Еліни Світоліної на груповому етапі Підсумкового турніру
Еліна Світоліна вчетверте в кар’єрі зіграє на WTA Finals
фото: ФТУ

Підсумковий турнір проходитиме з 8 до 15 листопада в Індіан-Веллсі (США)

Сьогодні, 4 листопада, відбулося жеребкування Підсумкового турніру WTA. Про це повідомляє «Главком».

Група 1

  • Олена Рибакіна (Казахстан)
  • Коко Гофф (США)
  • Джессіка Пегула (США)
  • Лінда Носкова (Чехія)

Група 2

  • Аріна Соболенко
  • Мірра Андрєєва
  • Еліна Світоліна (Україна, 6)
  • Кароліна Мухова (Чехія, 7)

Підсумковий турнір проходитиме з 8 до 15 листопада в Індіан-Веллсі (США).

Еліна Світоліна вчетверте в кар’єрі зіграє на WTA Finals.

Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна повідомила, що їхній шлюб із Монфісом завершується. У відвертому дописі тенісистка зізналася, що війна в Україні глибоко вплинула на її емоційний стан.

Еліна розповіла про безсонні ночі, сумніви та відчуття, що вона поступово втрачає саму себе. Раніше спортсменка вже говорила, що мусила відійти від тенісу через емоційне виснаження. Тепер вона вирішила відвертіше розповісти про те, що переживала за межами корту.

За словами Світоліної, Гаель знав про її внутрішній біль і підтримував її у складні моменти. Вони намагалися пройти через цей період разом, однак із часом тенісистка зрозуміла, що для відновлення їй потрібно знайти шлях назад до себе – і в межах шлюбу зробити це вона не може.

Як повідомлялося, Еліна Світоліна зіткнулася з хейтом і сексистськими образами після розставання з Гаелем Монфісом.

Теги: Аріна Соболенко Еліна Світоліна Кароліна Мухова теніс

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