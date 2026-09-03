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Олександра Олійникова поступилась Александрі Еалі та залишила US Open

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Олександра Олійникова поступилась Александрі Еалі та залишила US Open
Олександра Олійникова залишила US Open після поєдинку другого кола
фото: пресслужба US Open. Олександра Олійникова

Одиночний розряд US Open для українки завершився на другому колі

Олександра Олійникова поступилась філіппінці Александрі Еалі у другому колі US Open. Про це повідомляє «Главком».

Перший сет українка програла майже без шансів, 1:6. У другому сеті Олійникова зуміла нав'язати своїй суперниці боротьбу, проте її намагань не вистачило – 4:6.

Для Олександри цей Відкритий чемпіонат США став перший у її кар'єрі. Втім, US Open вона не залишає – 4 вересня українка в дуеті з Петрою Марчінко (Хорватія) зіграє у першому колі парного розряду проти британського дуету Гаррієт Дарт та Мая Ламсден.

US Open. Одиночний розряд, друге коло

  • Олександра Олійникова (Україна) – Александра Еала (Філіппіни) – 1:6, 4:6

Окрім Олійникової, у друге коле одиночного розряду пройшли три України: Еліна Світоліна, Марта Костюк та Юлія Стародубцева. Перші дві тенісистки пройшли дали, подолавши Маю Джойнт (6:2, 6:7, 6:4) та Слоун Стівенс (6:1, 7:5) відповідно, а от на Стародубцеву чекає зустріч з Марією Саккарі (Греція).

Нагадаємо, що Марта Костюк з Єленою-Габріелою Русе пробились до другого кола парного розряду US Open, подолавши дует Панни Удварді з Угорщини та Лаури Пігоссі з Бразилії.

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Теги: теніс Олександра Олійникова

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