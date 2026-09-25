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Визначено першого фіналіста Кубка Біллі Джин Кінг

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Визначено першого фіналіста Кубка Біллі Джин Кінг
Для Чехії цей вихід до фіналу КБДК став 12-м
фото: пресслужба КБДК

За путівку до фінального поєдинку змагались збірні Чехії та Іспанії

25 вересня відбувся півфінальний поєдинок Кубку Біллі Джин Кінг між командами Чехії та Іспанії. Про це повідомляє «Главком».

Представниці східньоєвропейської країни переграли іспанок з рахунком 2:0.

У першій грі Кароліна Мухова здолала Джессіку Бузас Манейро (7:5, 6:4). У другому поєдинку Носкова обіграла Крістіну Букшу 7:6 (7:5), 6:2.

У фіналі на команду Чехії чекає переможець пари Україна – Італія.

Кубок Біллі Джин Кінг. Півфінал

Іспанія – Чехія – 0:2

  • Джессіка Бузас Манейро – Кароліна Мухова – 5:7, 4:6
  • Крістіна Букша – Лінда Носкова – 6:7 (5:7), 2:6

Нагадаємо, що раніше збірна Італії переграла Китай та вийшла до півфіналу Кубка Біллі Джин Кінг, де зустрінеться з Україною.

До слова, Україна на шляху до півфіналу переграла Бельгію з рахунком 2:1. Для синьо-жовтих це другий півфінал в історії.

Теги: Кубок Біллі Джин Кінг

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