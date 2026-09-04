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Ще одне повторення рекорду. Три українки вийшли до третього кола US Open

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Ще одне повторення рекорду. Три українки вийшли до третього кола US Open
Еліна Світоліна продовжує перемагати в США
фото: Getty Images

До третього кола US Open 2026 пройшли Еліна Світоліна, Марта Костюк та Юлія Стародубцева

Українські тенісистки повторили національний рекорд за кількістю представниць у третьому колі US Open. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BTU.

Уперше три українські тенісистки зіграли у третьому колі в Нью-Йорку у 2016 році: тоді до 1/16 фіналу американського Мейджора пройшли Еліна Світоліна, Катерина Володько (Бондаренко) та Леся Цуренко.

Цього сезону по дві перемоги в Нью-Йорку здобули Еліна Світоліна, Марта Костюк та Юлія Стародубцева.

Українські тенісистки тепер мають можливість встановити новий національний рекорд: для цього щонайменше двом із трьох представниць України необхідно вийти до четвертого кола.

Як повідомлялося, чотири українки пробилися до другого кола US Open 2026, що стало повторенням національного рекорду

Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Бельгії на гру чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг.

Склад збірної України

  • Еліна Світоліна (№10 WTA)
  • Марта Костюк (№11 WTA)
  • Олександра Олійникова (№44 WTA)
  • Даяна Ястремська (№87 WTA)
  • Людмила Кіченок (№45 WTA у парі)

Склад збірної Бельгії

  • Ганне Вандевінкел (№91 WTA)
  • Єлін Вандромм (№128 WTA)
  • Грет Міннен (№182 WTA)
  • Магалі Кемпен (№50 WTA у парі)

Протистояння Бельгія – Україна відбудеться 24 вересня. Початок – о 05:00 за київським часом.

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Теги: теніс Еліна Світоліна Марта Костюк Юлія Стародубцева

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