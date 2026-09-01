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Стародубцева приєдналася до інших українок у другому колі US Open

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Стародубцева приєдналася до інших українок у другому колі US Open
Юлія Стародубцева продовжила мандрівку в Нью-Йорку
фото: WTA

Вітчизняна спортсменка впевнено стартувала на мейджорі

Українська тенісистка Юлія Стародубцева переграла німкеню Еллу Зайдель в першому раунді Відкритого чемпіонату США. Про це повідомляє «Главком».

Представниця України впевнено розпочала матч. Уже в третьому геймі вона зуміла взяти подачу суперниці. А в сьомому повторила цей трюк і відразу закрила сет на власній подачі.

Стародубцева впіймала кураж. Українка надпотужно розпочала другу партію. Вона взяла чотири гейми поспіль, зокрема оформила два брейки, і чітко окреслила намір перемогти без нервових моментів.

Зайдель намагалася нав'язати конкуренцію. Утім, зуміла лише стабілізувати власні подачі. Цього вже було замало для позитивного результату, тож Стародубцева холоднокровно довела поєдинок до перемоги.

US Open. Одиночний розряд, перший раунд

  • Юлія Стародубцева (Україна) – Елла Зайдель (Німеччина) – 6:2, 6:2

До слова, раніше Еліна Світоліна впевнено пробилася у другий раунд US Open. У першому колі найсильніша вітчизняна тенісистка розібралася з аргентинкою Соланою Сьєррою. Свій стартовий матч виграла й Марта Костюк.

Нагадаємо, цьогоріч на US Open розіграють рекордний призовий фонд. Найсильніші тенісисти планети разом зароблять 108 млн доларів. Зокрема, переможці в одиночних розрядах збагатяться на 5,5 млн «зелених».

Теги: теніс US Open

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