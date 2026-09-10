Головна Спорт Скотч. Спорт
search button user button menu button

«Соболенко для мене померла»: відомий бізнесмен Портной розповів про конфлікт із білорускою

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
«Соболенко для мене померла»: відомий бізнесмен Портной розповів про конфлікт із білорускою
У Соболенко та Портного були тісне спілкування, допоки вона не «відшила» його
фото: відкриті джерела

Дейв Портной розповів, чому перестав підтримувати колишню першу ракетку світу

Президент Barstool Sports Дейв Портной розкритикував дворазову чинну чемпіонку US Open Аріну Соболенко, розповівши про невдалу спробу записати з нею популярний у його проєкті огляд піци. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Mail.

З дружніх стосунків - у конфлікт

49-річний Портной зізнався, що не є великим шанувальником тенісу, але свого часу активно підтримував білоруську спортсменку. За його словами, перед фіналом US Open-2023 Соболенко запросила його до своєї ложі на матч проти Коко Гауфф. «Я кілька разів ставив на теніс. Я був великим фанатом Соболенко. Вона запросила мене у свою ложу на US Open проти Коко, коли ще ніхто не знав, хто вона така», – написав Портной у соцмережі X.

За словами бізнесмена, тоді ж вони домовилися провести традиційний для Barstool Sports pizza review. Однак, як стверджує Портной, згодом Соболенко перестала виходити з ним на зв'язок. «Я попросив її зробити огляд піци, і вона відповіла: «Так, так, так». А потім її захопив Девід Грутман у Голлівуді, і вона мене проігнорувала. Тож для мене вона померла», – заявив Портной.

Портной також неодноразово публікував ставки на перемоги Соболенко та підтримував її під час виступів на турнірах. Водночас тепер він пов'язує погіршення їхніх стосунків із Грутманом – підприємцем у сфері розваг, який організовує масштабні вечірки.

Критика US Open від Портного

Історію із Соболенко Портной згадав під час іншої критики на адресу US Open. Він обурився тим, що чвертьфінальний матч між Беном Шелтоном і Карлосом Алькарасом завершився о 3:33 ночі за східним часом США. Зустріч тривала майже чотири з половиною години.

«Як так виходить, що матчі US Open закінчуються о 3:30 ночі? Наскільки дурні люди, які цим керують?» – емоційно заявив Портной.

Нагадаємо, що фанати розкритикували сукню Соболенко для US Open та порівняли її з мішком з картоплею

Теги: теніс Аріна Соболенко бізнесмен

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наталка Денисенко та Юрій Ярошенко одружилися у серпні 2026 року
Чоловік Наталки Денисенко зізнався, чому є непридатним для служби в ЗСУ
9 вересня, 13:48
Марта Костюк дійшла до 1/8 фіналу в Нью-Йорку
Костюк анонсувала МРТ після вильоту з US Open
7 вересня, 12:51
Юлія Стародубцева не змогла вдруге цього року завдати Рибакіній сенсаційної поразки
Стародубцева поступилася другій ракетці світу та залишила US Open
6 вересня, 11:17
Марта Костюк відправила «нейтралку» пакувати валізи
Костюк у яскравому стилі вибила безпрапорну росіянку з US Open
4 вересня, 19:28
Юлія Стародубцева оформила сенсацію
Стародубцева несподівано здолала колишню третю ракетку світу в другому колі US Open
4 вересня, 07:30
Юлія Стародубцева продовжила мандрівку в Нью-Йорку
Стародубцева приєдналася до інших українок у другому колі US Open
1 вересня, 23:15
Еліна Світоліна вирушила в друге коло змагань
Світоліна та Костюк переможно стартували на Відкритому чемпіонаті США
31 серпня, 11:59
За словами Анастасії Потапової, бортпровідниця ображала її та її собаку
Курйоз перед US Open: ексросіянку Потапову ледь не висадили з літака
28 серпня, 09:32
Свій наступний поєдинок Світоліна проведе проти восьмої ракетки світу польки Іги Свьонтек.
Світоліна розгромила росіянку та вийшла до півфіналу турніру в Торонто
11 серпня, 06:39

Скотч. Спорт

«Соболенко для мене померла»: відомий бізнесмен Портной розповів про конфлікт із білорускою
«Соболенко для мене померла»: відомий бізнесмен Портной розповів про конфлікт із білорускою
«Я народжувала хлопчика». Жан Беленюк поділився кумедним діалогом з мамою
«Я народжувала хлопчика». Жан Беленюк поділився кумедним діалогом з мамою
Ольга Харлан у свій день народження поділилася зворушливим фото з донькою
Ольга Харлан у свій день народження поділилася зворушливим фото з донькою
Медіахолдинг коханки Путіна придбав контрольну частку улюбленої газети російського диктатора
Медіахолдинг коханки Путіна придбав контрольну частку улюбленої газети російського диктатора
Еліна Світоліна зворушливо привітала з днем народження свого легендарного чоловіка
Еліна Світоліна зворушливо привітала з днем народження свого легендарного чоловіка
Костюк засвітила яскравий аксесуар із діамантами на старті US Open
Костюк засвітила яскравий аксесуар із діамантами на старті US Open

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 вересня 2026
107K
Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров
95K
Російські ЗМІ оприлюднили фейковий «мирний план Трампа»
81K
Кремль заявив про готовність до миру, але назвав п’ять вимог
81K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль

Новини

Міноборони запустило автоматичне виключення з військового обліку за віком
Сьогодні, 12:51
Екоактивісти у Німеччині подали до суду через проєкт із «Росатомом»
Сьогодні, 12:23
Російські атаки залишили без світла споживачів у семи областях
Сьогодні, 11:51
Португалія підтримала використання російських активів для України
Сьогодні, 11:33
Єврокомісар Кубілюс відкрив першу Раду Альянсу дронів ЄС-Україна
Сьогодні, 11:13
85 років від дня народження Івана Плюща: найвідоміші афоризми політика
Сьогодні, 10:28

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua