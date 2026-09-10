«Соболенко для мене померла»: відомий бізнесмен Портной розповів про конфлікт із білорускою

У Соболенко та Портного були тісне спілкування, допоки вона не «відшила» його

Дейв Портной розповів, чому перестав підтримувати колишню першу ракетку світу

Президент Barstool Sports Дейв Портной розкритикував дворазову чинну чемпіонку US Open Аріну Соболенко, розповівши про невдалу спробу записати з нею популярний у його проєкті огляд піци. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Mail.

З дружніх стосунків - у конфлікт

49-річний Портной зізнався, що не є великим шанувальником тенісу, але свого часу активно підтримував білоруську спортсменку. За його словами, перед фіналом US Open-2023 Соболенко запросила його до своєї ложі на матч проти Коко Гауфф. «Я кілька разів ставив на теніс. Я був великим фанатом Соболенко. Вона запросила мене у свою ложу на US Open проти Коко, коли ще ніхто не знав, хто вона така», – написав Портной у соцмережі X.

За словами бізнесмена, тоді ж вони домовилися провести традиційний для Barstool Sports pizza review. Однак, як стверджує Портной, згодом Соболенко перестала виходити з ним на зв'язок. «Я попросив її зробити огляд піци, і вона відповіла: «Так, так, так». А потім її захопив Девід Грутман у Голлівуді, і вона мене проігнорувала. Тож для мене вона померла», – заявив Портной.

Портной також неодноразово публікував ставки на перемоги Соболенко та підтримував її під час виступів на турнірах. Водночас тепер він пов'язує погіршення їхніх стосунків із Грутманом – підприємцем у сфері розваг, який організовує масштабні вечірки.

Критика US Open від Портного

Історію із Соболенко Портной згадав під час іншої критики на адресу US Open. Він обурився тим, що чвертьфінальний матч між Беном Шелтоном і Карлосом Алькарасом завершився о 3:33 ночі за східним часом США. Зустріч тривала майже чотири з половиною години.

«Як так виходить, що матчі US Open закінчуються о 3:30 ночі? Наскільки дурні люди, які цим керують?» – емоційно заявив Портной.

Нагадаємо, що фанати розкритикували сукню Соболенко для US Open та порівняли її з мішком з картоплею.