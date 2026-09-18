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Капітан збірної України Марченко висловився про Олександру Олійникову

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Капітан збірної України Марченко висловився про Олександру Олійникову
Збірна України стартує на Кубку Біллі Джин Кінг вже 24 вересня
фото: Instagram Олександри Олійникової

Вже 24 вересня синьо-жовті стартують на Кубку Біллі Джин Кінг

Капітан жіночої збірної України з тенісу Іван Марченко прокомментував слова Олександри Олійникової про невключення її до заявки через неспортивні причини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Чемпіон».

«Це суто її припущення. Тут немає чого коментувати. Я з нею спілкувався в Нью-Йорку і пояснив, чому тренерський штаб ухвалив таке рішення. Здавалося, ми зрозуміли одне одного. Але виявляється, що, мабуть, ні», – сказав Марченко.

Раніше Олійченко заявила про те, що вона не зіграє на Кубку Біллі Джин Кінг через неназвані «неспортивні причини».

У чвертьфіналі турніру на збірну України чекає протистояння з Бельгією. Гра відбудеться 24 вересня о 05:00 за Києвом.

Склад збірної України

  • Еліна Світоліна (№10 WTA)
  • Марта Костюк (№11 WTA)
  • Невідома тенісистка
  • Даяна Ястремська (№87 WTA)
  • Людмила Кіченок (№45 WTA у парі)

Склад збірної Бельгії

  • Ганне Вандевінкел (№91 WTA)
  • Єлін Вандромм (№128 WTA)
  • Грет Міннен (№182 WTA)
  • Магалі Кемпен (№50 WTA у парі)

Нагадаємо, що Марта Костюк вилетіла з «п'ятисотника» у Гваладахарі від нейтралки Людмили Самсонової.

Теги: теніс Кубок Біллі Джин Кінг Олександра Олійникова

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