Капітан збірної України Марченко висловився про Олександру Олійникову
Вже 24 вересня синьо-жовті стартують на Кубку Біллі Джин Кінг
Капітан жіночої збірної України з тенісу Іван Марченко прокомментував слова Олександри Олійникової про невключення її до заявки через неспортивні причини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Чемпіон».
«Це суто її припущення. Тут немає чого коментувати. Я з нею спілкувався в Нью-Йорку і пояснив, чому тренерський штаб ухвалив таке рішення. Здавалося, ми зрозуміли одне одного. Але виявляється, що, мабуть, ні», – сказав Марченко.
Раніше Олійченко заявила про те, що вона не зіграє на Кубку Біллі Джин Кінг через неназвані «неспортивні причини».
У чвертьфіналі турніру на збірну України чекає протистояння з Бельгією. Гра відбудеться 24 вересня о 05:00 за Києвом.
Склад збірної України
- Еліна Світоліна (№10 WTA)
- Марта Костюк (№11 WTA)
- Невідома тенісистка
- Даяна Ястремська (№87 WTA)
- Людмила Кіченок (№45 WTA у парі)
Склад збірної Бельгії
- Ганне Вандевінкел (№91 WTA)
- Єлін Вандромм (№128 WTA)
- Грет Міннен (№182 WTA)
- Магалі Кемпен (№50 WTA у парі)
Нагадаємо, що Марта Костюк вилетіла з «п'ятисотника» у Гваладахарі від нейтралки Людмили Самсонової.
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