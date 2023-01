Маскування на вулицях Нью-Йорка: форвард Мбаппе став героєм вірусного ролика (відео)

Футболісти «Парі Сен-Жермен» Кіліан Мбаппе та Ашраф Хакімі стали героями вірусного ролика в соцмережах. Футболісти вирушили на відпустку до Нью-Йорка. Про це повідомляє «Главком».

Там футболісти вирішили насолодитися виступами вуличних артистів на Таймс-сквер – найжвавішій вулиці міста.

Щоб не привертати до себе зайвої уваги, футболісти «замаскувалися» – на їхніх обличчях видно було лише очі. Втім, маскування вийшло не ідеальним, адже люди все одно впізнали зірок Чемпіонату світу-2022 та записали їх на відео. Ролик із комічним маскуванням Мбаппе та Хакімі швидко завірусився у соцмережах.

Imagine being this close to Mbappe and Hakimi and having no idea 😅



(via elderordonez1/IG) pic.twitter.com/e6zullRoVo