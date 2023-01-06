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Маскування на вулицях Нью-Йорка: форвард Мбаппе став героєм вірусного ролика (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Маскування на вулицях Нью-Йорка: форвард Мбаппе став героєм вірусного ролика (відео)
Мбаппе та Хакімі насолоджувалися виступами вуличних артистів
фото: скріншот з відео

Кіліан Мбаппе та Ашраф Хакімі вирушили на відпустку до Нью-Йорка

Футболісти «Парі Сен-Жермен» Кіліан Мбаппе та Ашраф Хакімі стали героями вірусного ролика в соцмережах. Футболісти вирушили на відпустку до Нью-Йорка. Про це повідомляє «Главком».

Там футболісти вирішили насолодитися виступами вуличних артистів на Таймс-сквер – найжвавішій вулиці міста.

Щоб не привертати до себе зайвої уваги, футболісти «замаскувалися» – на їхніх обличчях видно було лише очі. Втім, маскування вийшло не ідеальним, адже люди все одно впізнали зірок Чемпіонату світу-2022 та записали їх на відео. Ролик із комічним маскуванням Мбаппе та Хакімі швидко завірусився у соцмережах.

Раніше повідомлялось, що мадридський «Реал» намагатиметься здійснити трансфер французького нападника «Парі Сен-Жермен» Кіліана Мбаппе влітку 2023 року.

Також з'явилось щемливе відео, як президент Франції підтримав Кіліана Мбаппе після поразки у фіналі.

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Теги: ФК Парі Сен-Жермен Нью-Йорк навколофутбол Кіліан Мбаппе

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Маскування на вулицях Нью-Йорка: форвард Мбаппе став героєм вірусного ролика (відео)
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