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    Анонсовано новий кросовер Dacia. Скільки він коштуватиме (фото)

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    Цього року стартує виробництво Dacia Bigster - Анонсовано новий кросовер Dacia. Скільки він коштуватиме (фото)
    Цього року стартує виробництво Dacia Bigster
    фото з відкритих джерел

    У 2022 року Dacia почне випускати новий флагманський кросовер: названо вартість

    Цього року стартуватиме виробництво нового кросовера Dacia під назвою Bigster. Очікується, що основними суперниками новинки стануть Kia Sportage, Skoda Karoq і навіть Volkswagen Tiguan.

    Модель розробляють на одній платформі з Nissan Qashqai та Renault Kadjar. Bigster – це одна з трьох нових моделей, які Dacia виведе на ринок до 2025 року.

    До моторної гами може увійти:

    • літровий двигун потужністю 90 кінських сил;
    • 1,3-літровий двигун потужністю 130 кінських сил.

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    Анонсовано новий кросовер Dacia. Скільки він коштуватиме (фото)
    Анонсовано новий кросовер Dacia. Скільки він коштуватиме (фото)
    Анонсовано новий кросовер Dacia. Скільки він коштуватиме (фото)
    Анонсовано новий кросовер Dacia. Скільки він коштуватиме (фото)
    Анонсовано новий кросовер Dacia. Скільки він коштуватиме (фото)
    Анонсовано новий кросовер Dacia. Скільки він коштуватиме (фото)
    Анонсовано новий кросовер Dacia. Скільки він коштуватиме (фото)
    Анонсовано новий кросовер Dacia. Скільки він коштуватиме (фото)
    Анонсовано новий кросовер Dacia. Скільки він коштуватиме (фото)
    Анонсовано новий кросовер Dacia. Скільки він коштуватиме (фото)
    Анонсовано новий кросовер Dacia. Скільки він коштуватиме (фото)

    Dacia також натякнула, що Bigster буде доступний з біпаливним двигуном, що працює на бензині та зрідженому газі.

    Гібридну силову установку побудують на базі 1,6-літрового бензинового мотора. Сумарна віддача установки складатиме 138 кінських сил.

    Ціни на новий кросовер починаються від 22-23 тис. євро. Чи буде доступна новинка на українському ринку, поки невідомо.

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    Теги: кросовери Dacia
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    Анонсовано новий кросовер Dacia. Скільки він коштуватиме (фото)