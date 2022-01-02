Анонсовано новий кросовер Dacia. Скільки він коштуватиме (фото)

Цього року стартує виробництво Dacia Bigster

У 2022 року Dacia почне випускати новий флагманський кросовер: названо вартість

Цього року стартуватиме виробництво нового кросовера Dacia під назвою Bigster. Очікується, що основними суперниками новинки стануть Kia Sportage, Skoda Karoq і навіть Volkswagen Tiguan.

Модель розробляють на одній платформі з Nissan Qashqai та Renault Kadjar. Bigster – це одна з трьох нових моделей, які Dacia виведе на ринок до 2025 року.

До моторної гами може увійти:

літровий двигун потужністю 90 кінських сил;

1,3-літровий двигун потужністю 130 кінських сил.

Dacia також натякнула, що Bigster буде доступний з біпаливним двигуном, що працює на бензині та зрідженому газі.

Гібридну силову установку побудують на базі 1,6-літрового бензинового мотора. Сумарна віддача установки складатиме 138 кінських сил.

Ціни на новий кросовер починаються від 22-23 тис. євро. Чи буде доступна новинка на українському ринку, поки невідомо.