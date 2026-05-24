Українці починають повертатися додому? Голова Державної міграційної служби відмітила позитивний тренд

Цифри радше демонструють загальну тенденцію міграційного руху, а не точну кількість тих, хто виїхав чи повернувся

Наталя Науменко: «Вперше фіксуємо позитивну динаміку перетинів кордону від початку повномасштабної агресії»

У 2026 році вперше від початку повномасштабної війни зафіксовано позитивну динаміку перетину кордону. Втім, для остаточних висновків щодо реального повернення українців необхідно дочекатися статистики за перше півріччя та весь 2026 рік. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла голова Державної міграційної служби Наталія Науменко.



«Ще у 2025-му сальдо перетинів державного кордону громадянами України було від’ємним: 14,77 млн в’їздів проти 16,13 млн виїздів (тобто виїздів було більше на 1,36 млн, ніж в’їздів). Проте у січні-квітні 2026 року тенденція змінилася: виїздів – 4,169 млн, в’їздів – 4,186 млн. Хай і не набагато – на 17 тис., але це перший період позитивної динаміки перетинів кордону від початку повномасштабної агресії. Хоча, звісно, для остаточних висновків про повернення наших громадян потрібно дочекатися даних за перше півріччя та повний 2026 рік», – сказала Науменко.

Наталія Науменко пояснила, що для оцінки загальної міграційної ситуації щодо громадян України використовують дані Державної прикордонної служби. Водночас важливо враховувати, що ця статистика показує не кількість окремих людей, а загальну кількість перетинів кордону.

Одна й та сама особа може виїжджати та в’їжджати багато разів, наприклад, це стосується волонтерів, водіїв або людей, які здійснюють короткі поїздки. Тому ці цифри радше демонструють загальну тенденцію міграційного руху, а не точну кількість тих, хто виїхав чи повернувся.

«Серед чинників, що зумовили такий поворот: стабілізація енергетичної ситуації, поступове виснаження ресурсів за кордоном у частини громадян та програми повернення країн ЄС. Але будемо відверті: очікувати масового повернення в умовах активних бойових дій – нереалістично, відчутний перелам станеться не раніше повоєнного періоду», – зізналась Науменко.

Як повідомлялось, для того, аби українці поверталися додому з-за кордону, необхідно створити відповідні умови. Потрібне завершення війни, гарантії безпеки та створення економічного підґрунтя.

Раніше стало відомо, що українці почнуть повертатися з-за кордону додому не раніше 2027 року. Проте навіть цей прогноз залежатиме від безпекових умов.