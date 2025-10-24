Головна Техно Авто
Які авто 2025 року краще не купувати: рейтинг

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Які авто 2025 року краще не купувати: рейтинг
Вибір авто для покупки є важливим фінансовим рішенням
фото: depositphotos.com

Важливо підходити до кожного процесу купівлі нового автомобіля

Вибір транспортного засобу для покупки є важливим фінансовим рішенням, а також емоційним. Як передає «Главком», про це пише видання Consumer Reports, яке проаналізувало деякі з найпопулярніших моделей на автомобільному ринку та розкрило, які проблеми з ними можуть виникнути.

«Споживачі кажуть нам, що під час купівлі автомобіля вони надають пріоритет таким факторам, як надійність і безпека, але коли настає час купувати, дуже часто стиль автомобіля або його імідж впливають на рішення», – каже Джейк Фішер, старший директор з автомобільного тестування в Consumer Reports.

Ось чому важливо підходити до кожного процесу купівлі нового автомобіля з відкритим розумом та використовувати рейтинги CR, щоб знайти найкращі автомобілі в класі та ціновому діапазоні, який ви розглядаєте.

«Не йдіть за натовпом, купуючи новий автомобіль, – каже Фішер. – Вашому сусідові може сподобатися його новий автомобіль, але коли вам доведеться вибирати, скористайтеся порадою експертів, які порівняли цю модель з кожним із її конкурентів та врахували відгуки сотень тисяч власників».

Ford Escape Hybrid

Ця модель стала дуже популярною завдяки своїй скромній витраті палива. Однак навіть такий плюс не може повністю перекрити недоліки цього «форда». Сидіння оббиті тканиною і вінілом замість шкіри, а деякі деталі покриті пластиком. Це сильно здешевлює зовнішній вигляд салону, а сліди експлуатації з’являються дуже швидко.

Раніше цього року Ford відкликав понад 20 тис. гібридних позашляховиків через виробничі проблеми з акумулятором. Також зустрічалися витоки оливи та перевернуте зображення з камери заднього виду.

Nissan Pathfinder

Якщо ви замислювалися, який найбільш ненадійний автомобіль, то, ймовірно, ця модель точно буде в списку. Друге і третє покоління особливо сприяли такій оцінці.

Наприклад, поширеними є неполадки в трансмісії: прослизали передачі, падали передачі, різко перемикалися і навіть повністю ламалися. Варто згадати й неполадки двигуна – обрив ланцюга ГРМ був ще однією поширеною проблемою для водіїв. Все це дозволило б їй виграти конкурс на те, яка машина найчастіше ламається.

Mercedes-Benz GLC

Машини цього виробника зазвичай асоціюються з розкішшю вищого класу, але зразок 2025 року не виправдовує покладених на нього очікувань. У червні цього року з ринку було відкликано понад 90 тис. автомобілів GLC 2025 року випуску через проблеми із задніми стійками, які впливають на керування в разі аварій. Стійки не були належним чином оснащені системою поглинання удару.

Крім того, за кермом цього авто виникали труднощі з деякими аспектами водіння. Наприклад, хоча гальма повністю працездатні та зупиняють автомобіль у критичній ситуації, деякі моделі демонструють уповільнення після натискання на педаль, що вимагає звикання в експлуатації.

Chrysler Pacifica Hybrid

Хоча цей мінівен увійшов до числа найпопулярніших машин свого класу, у нього виявилося багато недоліків: проблеми з гальмами, гідравлікою і подушками безпеки. Наприкінці червня автовиробник відкликав понад 250 000 автомобілів Pacifica і Voyager (з яких 210 тис. – Pacifica) 2022−2025 модельних років для заміни несправних бічних подушок.

Електрокар Chevrolet Blazer

У попередника цього авто були проблеми з програмним забезпеченням і побоювання, пов’язані з цілісністю конструкції. Модель 2025 року показала себе краще, але і в ній знайшлися вади. Авто відкликали через проблеми з електронікою стоянкового гальма, пов’язані з конструкцією джгута проводів.

Volkswagen Jetta

Незважаючи на більш елегантний дизайн, салон все ще переважно пластиковий. При цьому з технічного боку мало що змінилося і це проблема. 1,5-літровий рядний чотирициліндровий турбований двигун попереднього покоління, що розвиває 158 к.с., зберігся і в комплектаціях моделі 2025 року (крім GLI). Цей показник нижчий, ніж у конкурентів у тому ж класі.

Mercedes-Benz C-Class

Ця модель також зіткнулася з проблемами. Гальма, як у GLC, спрацьовують із затримкою та м’якістю. Іноді система автоматичного гальмування спрацьовує довільно, без видимої загрози, яка вимагала б зниження швидкості. Це відчутно підвищує ризик аварії. Також водії нарікають на рульове управління.

До слова, з 1 листопада 2025 року для перевізників понад 40 країн-членів Європейської конференції міністрів транспорту (ЄКМТ) запрацює нова цифрова система електронних дозволів для міжнародних вантажних перевезень. 

