Honda відкликала понад 400 тис. автомобілів через ризик втрати коліс

Honda Civic 2016-2021 відкликають через відсутність сталевих вставок у дисках

Компанія Honda оголосила про добровільний відклик у США близько 406 тис. автомобілів моделі Civic, випущених у період з 2016 по 2021 роки. Причиною став серйозний виробничий дефект, який може призвести до ослаблення кріплень та, як наслідок, від'єднання колеса під час руху. Про це пише «Главком» із посиланням на Fox Business.

Згідно з пресрелізом на офіційному сайті компанії, причиною відкликання стало можливе порушення технології виробництва в обмеженій партії колісних дисків із алюмінієвого сплаву (3 276 штук).

У цих дисках можуть бути відсутні сталеві вставки у місцях кріплення гайок.

Відсутність вставок може призвести до деформації посадкової поверхні, ослаблення кріплень і, зрештою, до від'єднання колеса під час руху.

Honda рекомендувала власникам цих автомобілів негайно звернутися до авторизованих дилерських центрів для безкоштовної перевірки та усунення дефекту.

Автовиробник уточнив, що станом на 7 листопада підтверджених випадків аварій чи травм, пов'язаних конкретно з цим дефектом, зареєстровано не було.

Це не перший масштабний відклик Honda за останній час. У січні компанія відкликала понад 295 тисяч автомобілів (моделі Honda Passport та Honda Insight 2019-2022 років випуску) через іншу проблему: ненавмисне спрацьовування автоматичної системи екстреного гальмування. Це могло збільшити ризик зіткнення через різке і несподіване гальмування. Тоді було зареєстровано 412 випадків цього дефекту.

До слова, американська компанія-виробник електрокарів Tesla, якою керує підприємець Ілон Маск, відкликає у покупців 6197 автомобілів Cybertruck.