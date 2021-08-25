Найкрутіший електромобіль в Україні отримав оновлення (фото)

Porsche Taycan – переший, та поки що єдиний електричний спорткар, що продається в Україні офіційно – отримав збільшений запас ходу та просуну електроніку

Porsche презентувала оновлену версію Taycan та його «кросоверної» версії Taycan Cross Turismo. В Україні ця модель є першим та поки що єдиним спортивним електрокаром, який представлено офіційно. Щоправда, на підході ще одна цікава новинка – Mercedes EQS. Але у останнього ставка більше зроблена на розкіш, аніж на спорт.

Модернізовані Taycan та Taycan Cross Turismo отримали «глибоку інтеграцію» Android Auto, а також вперше можуть бути оснащені системою автономного паркування. Також електричні спорткари отримали чималий вибір незвичайних кольорів для кузову.

Taycan отримав покращене управління тепловим режимом та зарядкою акумулятора. Це включає Turbo Charger Planner, який нагріває акумулятор, щоб скоротити час заряду, дозволяючи заряджатись швидше. Але наскільки швидше – виробник не повідомляє. Крім того, автомобіль може збирати надлишок тепла від електричних компонентів для кращого регулювання температури акумулятора.

Тепер у Taycan є можливість дистанційного паркування. Система дозволяє автомобілю виїхати на місце паркування або виїхати з нього без водія за кермом – керувати процесом можна як з водійського крісла, так і віддалено зі свого смартфону.

Porsche також оновлює голосового помічника Voice Pilot, для кращого розуміння інструкцій. Крім того, система супутникової навігації робить розрахунки швидше та має оновлену графіку, яка полегшує сприйняття.

Старт продажів оновлених Porsche Taycan та Porsche Taycan Cross Turismo призначено на вересень цього року.