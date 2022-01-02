До України дістався оновлений бестселер Skoda. Оголошено ціни (відео, фото)

В Україні стартували продажі оновленого Skoda Karoq – найпопулярнішого кросовера чеської марки

Skoda оголосила українські ціни на оновлену версію Karoq – найпопулярнішого кросовера чеської марки.

В Україні оновлений Skoda Karoq буде доступний з наступними силовими агрегатами:

бензиновий об’ємом 1,4 літри з восьмиступінчастим «автоматом»;

дизельний об’ємом два літри з шестиступінчастою «механікою» або семиступінчастим «роботом».

Ціни на оновлений Karoq стартують від 670 тис. грн.. Початок виробництва заплановано на березень 2022 року.

Karoq 2022 модельного року отримав більш масивну та широку решітку радіатора шестикутної форми, а також інший передній бампер. Світлодіодні фари стали вужчими і тепер скомпоновані інакше. Змінився дизайн задньої оптики.

Крім того, вже в базовій комплектації оптика буде світлодіодною. А як опція доступні матричні фари.

Серед особливостей нового екстер’єру – подовжений задній спойлер, за рахунок якого витягнувся і силует автомобіля. Завдяки цьому, а також новим колісним дискам з аеродинамічними вставками, коефіцієнт лобового опору знизився на 9%. Як кажуть у компанії, цей показник є одним із найкращих у класі.

В інтер’єрі використовуються більш екологічні матеріали. Зокрема, тканинна оббивка крісел виконана з органічних матеріалів, які вже були перероблені, або можуть бути перероблені надалі.

Синтетична оббивка сидінь, наприклад, може бути виготовлена з перероблених пластикових пляшок.

Також модель втратила аналогову панель приладів. Тепер для Karoq будуть доступні лише цифрові прилади – діагоналлю 8 або 10,25 дюйма, залежно від комплектації.