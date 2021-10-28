В Україні може з’явитися новий бюджетний автомобіль із Європи

Розробкою нового бюджетного седану займається чеська Skoda. Новинка називатиметься Slavia

З’явилися подробиці про новий бюджетний європейський седан, який може з’явитися і в Україні. Над новинкою працює один з брендів концерну Volkswagen – чеська Skoda. Нова модель називатиметься Slavia. Про це повідомляє видання ТСН з посиланням на пресслужбу чеського виробника.

Моторна гама новинки включає бензинові турбовані двигуни об'ємом 1 та 1,5 літра потужністю 115 та 150 кінських сил відповідно.

Перший працюватиме з «механікою» або 6-ступінчастим «автоматом». Другий у напарниках також матиме «механіку», а також 7-ступінчастий «робот».

Окрім того, для седана запропонують до шести подушок безпеки. А у топовій комплектації модель оснастять цифровою панеллю приладів, камерою заднього виду і круїз-контролем.

Skoda Slavia має наступні габарити:

довжина – 4 480 мм;

ширина – 1 752 мм;

висота — 1 487 мм;

колісна база – 2 651 мм.

Тобто, за габаритами Slavia дещо більша за популярний в Україні Renault Logan.

Дебют Skoda Slavia відбудеться до кінця 2021 року, а на ринок модель надійде на початку 2022-го.