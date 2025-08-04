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Електромобілі обійшли дизелі: які нові автомобілі українці купували у липні

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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Електромобілі обійшли дизелі: які нові автомобілі українці купували у липні
Уперше в історії абсолютним лідером продажів серед українців став китайський кросовер BYD Song Plus
фото з відкритих джерел

Приватні покупці-фізособи купили у липні 68% нових легковиків, а частка юридичних осіб, відповідно, склала 32%

Впродовж липня українці придбали майже 6,1 тис. нових легковиків й у порівнянні з липнем 2024 року обсяги зросли на 1%. Про це пише «Главком» з посиланням на Інститут дослідження авторинку.

Більшість нових легковиків, тобто 5943 шт., що становить 97,6% від загальної кількості, були імпортованими із-за кордону. Частка легковиків, виготовлених в Україні склала 2,4%, тобто 148 шт. 

Електромобілі обійшли дизелі: які нові автомобілі українці купували у липні фото 1

У червні серед марок найбільше на першу реєстрацію було подано легковиків з емблемами Toyota, BYD та Skoda.

Електромобілі обійшли дизелі: які нові автомобілі українці купували у липні фото 2

А у липні вперше абсолютним лідером продажів став китайський кросовер BYD Song Plus, який купили 683 автовласників. Раніше ж перші місця завжди займали «японці», «європейці» або ж «корейці».

Електромобілі обійшли дизелі: які нові автомобілі українці купували у липні фото 3

Серед легковиків, що були виготовлені в Україні, лідером минулого місяця став кросовер Skoda Karoq, який випускають на закарпатському заводі «Єврокар». Таких автівок було куплено 70 шт.

Також у статистичних звітах щодо місцевого виробництва присутні 26 Toyota RAV4, переобладнані місцевими підприємствами, вочевидь настільки, що це дало можливість повішати на них нові таблички з написом Made in Ukraine. У решті списку – теж переобладнані авто марок ГАС, СКС, VD та подібні.

Частка юридичних осіб, котрі стали покупцями нових авто минулого місяця, склала 32%, приватні покупці-фізособи, відповідно, купили 68% нових легковиків.

Картина за пріоритетами пального у сегменті нових легковиків наступна: лідирують бензинові версії з часткою 33,1%. Друга позиція – в електромобілів, тепер їм належить понад чверть ринку – 25,5%. Версії з гібридними силовими установками наразі на третій позиції з часткою 21,5% у сегменті. Дизельні привернули увагу лише 19,6% покупців. І зовсім скромні 0,3% дістались легковикам із заводським (або «дилерським») ГБО.

Нагадаємо, у першому півріччі 2025 році автопарк України поповнили 31,6 тис. авто з дизельними двигунами, що на 13% менше, ніж торік.

Також «Главком» писав, що в першому півріччі 2025 року автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння охопили понад 56% ринку нових легковиків.

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