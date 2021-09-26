Hyundai безкоштовно замінить силові агрегати на всіх 95 515 автомобілях

На кросовери Tucson і гібридних седанах Sonata безкоштовно поміняють двигуни

Hyundai відкликає понад 95 тисяч автомобілів через загрозу пожежі. Національне управління з безпеки дорожнього руху (NHTSA) уточнює, що масштабна кампанія відкликання стосується п'ятирічних седанів Sonata і кросоверів Tucson з 2,0-літровими моторами лінійки Nu GDi, призначених для ринку США. Про це повідомляє видання Consumer Reports.

Hyundai безкоштовно замінить силові агрегати на всіх 95 515 автомобілях; виправляти дефект почнуть з середини листопада.

Американський регулятор заявляє, що в групі ризику перебувають 82 268 кросоверів Hyundai Tucson і 13 247 гібридів Hyundai Sonata. В обох випадках мова йде про 2017 модельний рік, тобто корейський концерн поступово виправляє проблему, яка стосується величезної партії з майже 1,5 млн машин.

Заводський дефект шатунних підшипників призводить до передчасного зносу двигунів, і в деяких випадках проблема може спровокувати витік масла і подальше загоряння.

На даний момент Hyundai відомо про 45 пожеж через несправний мотор. Симптоми прогресуючого дефекту - нерівномірна робота двигуна зі сторонніми шумами, знижена потужність, індикація Check Engine або лампи тиску масла, а також запах гару і / або дим з вихлопної системи.

Безкоштовно міняти двигуни лінійки Nu на американських кроссоверах Tucson і седанах Sonata концерн Hyundai почне після 12 листопада. З усіма власниками дефектних автомобілів автовиробник зв'яжеться.

За оцінками Reuters, Hyundai-Kia доведеться заплатити близько $3 млрд, щоб усунути несправності, а з урахуванням іміджевих втрат витрати складуть $5 млрд.