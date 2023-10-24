У США сталася масштабна автокатастрофа за участю понад 150 машин (фото, відео)

Унаслідок аварії загинули щонайменше семеро людей

В американському штаті Луїзіана через сильний туман сталася ДТП за участю 158 автомобілів. Про це повідомляє NBC News.

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Канал повідомляє, що аварія сталася напередодні на 55-му шосе. Через густий туман, спричинений природними чинниками та димом від лісової пожежі, зіткнулися автомобілі на різних відрізках дороги. Після цього відбулася ланцюгова реакція і учасників ДТП ставало дедалі більше.

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У деяких місцях ДТП виникли пожежі. Зокрема, біля вантажівки з цистерною, яка перевозила пальне. Деякі авто вигоріли практично повністю.

За останніми даними, внаслідок масової аварії загинули щонайменше семеро людей. Поліція штату вважає, що кількість загиблих може зрости під час очищення території навколо цистерни, що перевозила небезпечну рідину.

Понад 25 людей були госпіталізовані з травмами різного ступеня. Ще частина постраждалих звернулися за медичною допомогою самостійно.