Китайський автомобіль увірвався до п’ятірки бестселерів в Україні

До п'ятірки найпопулярніших автомобілів в Україні увійшов китайський кросовер

У жовтні серед найбільш популярних автомобілів в Україні опинився китайський кросовер

Жовтень приніс багато несподіванок українському автомобільному ринку. Наприклад, найпопулярнішим електромобілем країни став шведський кросовер, про який «Главком» уже розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Не менш цікавим виявився місяць і для ринку загалом. Так, до топ-5 національних бестселерів вперше за багато років увірвалася китайська модель. За даними «Інституту досліджень авторинку», у жовні на четвертому місці опинився кросовер Chery Tiggo 4.

За обсягами продажів китайцю вдалося обійти таких конкурентів, як Suzuki SX4 та Mitsubishi Outlander.

Китайський кросовер Chery Tiggo 4

Новий Chery Tiggo 4 дебютував в Україні у жовтні 2020 року. Кросовер отримав сучасні дизайн та оснащення. Мультимедійний комплекс отримав великий 9-дюймовий сенсорний дисплей.

Базова версія Tiggo 4 коштує менше $15 тис. За ці гроші китайці пропонують 1,5-літровий мотор потужністю 113 кінських сил. Він працює в парі з 5-ступінчастою «механікою».

Салон Chery Tiggo 4

У списку стандартного оснащення:

безключовий доступ у салон та запуск двигуна;

камера заднього виду з проекцією на дисплей

круїз-контроль

нагадування про перевищення встановленої швидкості

датчик тиску в шинах.

Як бачимо, непоганий список оснащення. Власне, зараз Chery в Україні – це як Xiaomi в світі смартфонів: «топ за свої гроші».

За версією «Главком.Техно» Chery Tiggo 4 входить до топ-10 найкращих бюджетних автомобілів в Україні.