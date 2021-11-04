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    Китайський автомобіль увірвався до п’ятірки бестселерів в Україні

    До п'ятірки найпопулярніших автомобілів в Україні увійшов китайський кросовер - Китайський автомобіль увірвався до п’ятірки бестселерів в Україні
    До п'ятірки найпопулярніших автомобілів в Україні увійшов китайський кросовер
    фото з відкритих джерел

    У жовтні серед найбільш популярних автомобілів в Україні опинився китайський кросовер

    Жовтень приніс багато несподіванок українському автомобільному ринку. Наприклад, найпопулярнішим електромобілем країни став шведський кросовер, про який «Главком» уже розповідав у матеріалі за цим посиланням.

    Не менш цікавим виявився місяць і для ринку загалом. Так, до топ-5 національних бестселерів вперше за багато років увірвалася китайська модель. За даними «Інституту досліджень авторинку», у жовні на четвертому місці опинився кросовер Chery Tiggo 4.

    За обсягами продажів китайцю вдалося обійти таких конкурентів, як Suzuki SX4 та Mitsubishi Outlander.

    Китайський кросовер Chery Tiggo 4
    Китайський кросовер Chery Tiggo 4

    Новий Chery Tiggo 4 дебютував в Україні у жовтні 2020 року. Кросовер отримав сучасні дизайн та оснащення. Мультимедійний комплекс отримав великий 9-дюймовий сенсорний дисплей.

    Базова версія Tiggo 4 коштує менше $15 тис. За ці гроші китайці пропонують 1,5-літровий мотор потужністю 113 кінських сил. Він працює в парі з 5-ступінчастою «механікою».

    Салон Chery Tiggo 4
    Салон Chery Tiggo 4

    У списку стандартного оснащення:

    • безключовий доступ у салон та запуск двигуна;
    • камера заднього виду з проекцією на дисплей
    • круїз-контроль
    • нагадування про перевищення встановленої швидкості
    • датчик тиску в шинах.

    Як бачимо, непоганий список оснащення. Власне, зараз Chery в Україні – це як Xiaomi в світі смартфонів: «топ за свої гроші».

    За версією «Главком.Техно» Chery Tiggo 4 входить до топ-10 найкращих бюджетних автомобілів в Україні.

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    Теги: кросовери Chery авторинок
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    Китайський автомобіль увірвався до п’ятірки бестселерів в Україні