Китайський автомобіль увірвався до п’ятірки бестселерів в Україні
У жовтні серед найбільш популярних автомобілів в Україні опинився китайський кросовер
Жовтень приніс багато несподіванок українському автомобільному ринку. Наприклад, найпопулярнішим електромобілем країни став шведський кросовер, про який «Главком» уже розповідав у матеріалі за цим посиланням.
Не менш цікавим виявився місяць і для ринку загалом. Так, до топ-5 національних бестселерів вперше за багато років увірвалася китайська модель. За даними «Інституту досліджень авторинку», у жовні на четвертому місці опинився кросовер Chery Tiggo 4.
За обсягами продажів китайцю вдалося обійти таких конкурентів, як Suzuki SX4 та Mitsubishi Outlander.
Новий Chery Tiggo 4 дебютував в Україні у жовтні 2020 року. Кросовер отримав сучасні дизайн та оснащення. Мультимедійний комплекс отримав великий 9-дюймовий сенсорний дисплей.
Базова версія Tiggo 4 коштує менше $15 тис. За ці гроші китайці пропонують 1,5-літровий мотор потужністю 113 кінських сил. Він працює в парі з 5-ступінчастою «механікою».
У списку стандартного оснащення:
- безключовий доступ у салон та запуск двигуна;
- камера заднього виду з проекцією на дисплей
- круїз-контроль
- нагадування про перевищення встановленої швидкості
- датчик тиску в шинах.
Як бачимо, непоганий список оснащення. Власне, зараз Chery в Україні – це як Xiaomi в світі смартфонів: «топ за свої гроші».
За версією «Главком.Техно» Chery Tiggo 4 входить до топ-10 найкращих бюджетних автомобілів в Україні.
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