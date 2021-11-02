В Україні бум продажів китайських автомобілів. Названо найпопулярнішу марку

У жовтні китайська Chery збільшила продажі в Україні у 2,5 рази, тоді як в цілому автомобільний ринок впав на 6%

Китайці вирішили скористатися моментом, і «захопити» автомобільний ринок України. Поки світові бренди втрачають покупців через дефіцит нових автомобілів, китайська Chery нарощує продажі на українському ринку шаленими темпами.

Якщо вірити даним асоціації «Укравтопром», у жовтні Chery продала українцям у 2,5 рази більше автомобілів, ніж минулого року. І це на фоні загального дефіциту автомобілів в Україні, через який минулого місяця ринок впав на 6%.

Вдалий місяць дозволив китайцям в рейтингу найпопулярніших автомобільних марок країни закріпитися на четвертій сходинці, випередивши Hyundai та Nissan, в арсеналі яких є дуже популярні кросовери, такі як Hyundai Tucson та Nissan Qashqai.

Які саме моделі Chery купували українці в жовтні, невідомо. Але, скоріш за все, найпопулярнішим став кросовер Tiggo 4. Загалом у лінійці Chery в Україні всі моделі – це кросовери.

А ось лідери ринку у жовтні покупців втратили. Продажі Toyota впали на 9%. А Renault недорахувалася більше третини клієнтів.

Треба відзначити, що Chery – не єдина компанія, якій вдалося скористатися ситуацією. Не менш вдало місяць закінчився і для Mitsubishi, яка збільшила свої продажі в Україні у чотири рази. Це дозволило японцям увійти до п’ятірка найпопулярніших марок жовтня.

Топ-10 найпопулярніших марок автомобілів в Україні у жовтні має наступний вигляд:

Toyota – 1244 авто; Renault – 926 авто; Kia – 668 авто; Chery – 488 авто; Mitsubishi – 456 авто; Hyundai – 374 авто; Nissan – 355 авто; Suzuki – 354 авто; Skoda – 335 авто; Mercedes – 278 авто.

Які автомобілі українці найчастіше купували у серпні, дивіться за цим посиланням.