В Україні бум продажів китайських автомобілів. Названо найпопулярнішу марку
У жовтні китайська Chery збільшила продажі в Україні у 2,5 рази, тоді як в цілому автомобільний ринок впав на 6%
Китайці вирішили скористатися моментом, і «захопити» автомобільний ринок України. Поки світові бренди втрачають покупців через дефіцит нових автомобілів, китайська Chery нарощує продажі на українському ринку шаленими темпами.
Якщо вірити даним асоціації «Укравтопром», у жовтні Chery продала українцям у 2,5 рази більше автомобілів, ніж минулого року. І це на фоні загального дефіциту автомобілів в Україні, через який минулого місяця ринок впав на 6%.
Вдалий місяць дозволив китайцям в рейтингу найпопулярніших автомобільних марок країни закріпитися на четвертій сходинці, випередивши Hyundai та Nissan, в арсеналі яких є дуже популярні кросовери, такі як Hyundai Tucson та Nissan Qashqai.
Які саме моделі Chery купували українці в жовтні, невідомо. Але, скоріш за все, найпопулярнішим став кросовер Tiggo 4. Загалом у лінійці Chery в Україні всі моделі – це кросовери.
А ось лідери ринку у жовтні покупців втратили. Продажі Toyota впали на 9%. А Renault недорахувалася більше третини клієнтів.
Треба відзначити, що Chery – не єдина компанія, якій вдалося скористатися ситуацією. Не менш вдало місяць закінчився і для Mitsubishi, яка збільшила свої продажі в Україні у чотири рази. Це дозволило японцям увійти до п’ятірка найпопулярніших марок жовтня.
Топ-10 найпопулярніших марок автомобілів в Україні у жовтні має наступний вигляд:
- Toyota – 1244 авто;
- Renault – 926 авто;
- Kia – 668 авто;
- Chery – 488 авто;
- Mitsubishi – 456 авто;
- Hyundai – 374 авто;
- Nissan – 355 авто;
- Suzuki – 354 авто;
- Skoda – 335 авто;
- Mercedes – 278 авто.
Які автомобілі українці найчастіше купували у серпні, дивіться за цим посиланням.
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