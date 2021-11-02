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    В Україні бум продажів китайських автомобілів. Названо найпопулярнішу марку

    В Україні зростає попит на китайські автомобілі - В Україні бум продажів китайських автомобілів. Названо найпопулярнішу марку
    В Україні зростає попит на китайські автомобілі
    Фото з відкритих джерел

    У жовтні китайська Chery збільшила продажі в Україні у 2,5 рази, тоді як в цілому автомобільний ринок впав на 6%

    Китайці вирішили скористатися моментом, і «захопити» автомобільний ринок України. Поки світові бренди втрачають покупців через дефіцит нових автомобілів, китайська Chery нарощує продажі на українському ринку шаленими темпами.

    Якщо вірити даним асоціації «Укравтопром», у жовтні Chery продала українцям у 2,5 рази більше автомобілів, ніж минулого року. І це на фоні загального дефіциту автомобілів в Україні, через який минулого місяця ринок впав на 6%.

    Вдалий місяць дозволив китайцям в рейтингу найпопулярніших автомобільних марок країни закріпитися на четвертій сходинці, випередивши Hyundai та Nissan, в арсеналі яких є дуже популярні кросовери, такі як Hyundai Tucson та Nissan Qashqai.

    Які саме моделі Chery купували українці в жовтні, невідомо. Але, скоріш за все, найпопулярнішим став кросовер Tiggo 4. Загалом у лінійці Chery в Україні всі моделі – це кросовери.

    А ось лідери ринку у жовтні покупців втратили. Продажі Toyota впали на 9%. А Renault недорахувалася більше третини клієнтів.

    Треба відзначити, що Chery – не єдина компанія, якій вдалося скористатися ситуацією. Не менш вдало місяць закінчився і для Mitsubishi, яка збільшила свої продажі в Україні у чотири рази. Це дозволило японцям увійти до п’ятірка найпопулярніших марок жовтня.

    Топ-10 найпопулярніших марок автомобілів в Україні у жовтні має наступний вигляд:

    1. Toyota – 1244 авто;
    2. Renault – 926 авто;
    3. Kia – 668 авто;
    4. Chery – 488 авто;
    5. Mitsubishi – 456 авто;
    6. Hyundai – 374 авто;
    7. Nissan – 355 авто;
    8. Suzuki – 354 авто;
    9. Skoda – 335 авто;
    10. Mercedes – 278 авто.

    Які автомобілі українці найчастіше купували у серпні, дивіться за цим посиланням.

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    Теги: Chery авторинок
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    В Україні бум продажів китайських автомобілів. Названо найпопулярнішу марку