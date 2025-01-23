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На весь світ лише два екземпляри: унікальний Porsche 90-х кинули просто на вулиці (фото)

Дарія Демяник
glavcom.ua
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На весь світ лише два екземпляри: унікальний Porsche 90-х кинули просто на вулиці (фото)
Унікальний Gemballa Extremo Bi-Turbo виявили покинутим у Дубаї
фото: Carakoom

У 2023 році саме це авто продали на аукціоні за 379 500 євро

В ОАЕ виявили покинутий Porsche 911 1997 року у тюнінгу від Gemballa. Раритетний спорткар стоїть просто неба в одному з дворів Дубая. Про це повідомляє сайт Carakoom.

Спорткар покритий шаром пилу та бруду
Спорткар покритий шаром пилу та бруду
фото: Carakoom

Спортивний Porsche покритий шаром пилу, піску та бруду, утім його стан досить непоганий. Авто стоїть занедбаним відносно недовго.

Gemballa Extremo Bi-Turbo (саме така назва авто) – справжній раритет, адже виготовили лише два таких кабріолети. Проєкт розробили на замовлення виробника шин Fulda для реклами нової моделі покришок Extremo.

Спорткар виготовили на замовлення арабського шейха
Спорткар виготовили на замовлення арабського шейха
фото: Carakoom

Fulda привезла перший Porsche 911 Gemballa в Дубай для промоакції, де авто помітив шейх Абдул Мохсін із Саудівської Аравії. Спорткар йому сподобався і він спробував придбати його, проте йому відмовили. Тоді шейх замовив точно таке ж авто, але жовтого, а не чорного кольору.

Автомобілю змінили дизайн та додали знімний карбоновий дах
Автомобілю змінили дизайн та додали знімний карбоновий дах
фото: bonhams.com

Відомо, що у лютому 2023 року саме цей Gemballa Extremo Bi-Turbo продали на аукціоні за 379 500 євро і тоді він був у чудовому стані та мав пробіг лише 18 400 км. Очевидно авто покинули пізніше.

Porsche 911 Gemballa Extremo Bi-Turbo оснащений 3,6-літровою опозитною шісткою з турбонаддувом на 600 сил. Його максимальна швидкість перевищує 300 км/год.

У салоні встановлено спортивні крісла
У салоні встановлено спортивні крісла
фото: bonhams.com

Від стандартного кабріолета Porsche 911 спорткар відрізняється обвісом, великим антикрилом, дисками BBS та оригінальними ксеноновими фарами. Також є знімний карбоновий дах. У салоні встановлені спортивні шкіряні крісла з електроприводом.

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Теги: ОАЕ автомобіль Porsche

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