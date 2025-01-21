В Україні виріс попит на авто з Китаю. Які самі популярні моделі

Найчастіше у 2024 році імпортували зібрані у КНР Volkswagen та Honda

В Україні за 2024 рік суттєво виросли продажі автомобілів із Китаю. Їх завезли 14,4 тис., що на 18% більше, аніж у 2023 році. Про це повідомляє асоціація «Укравтопром».

Нових авто з Китаю імпортували 11 тис., що одразу на 37% більше, аніж роком раніше. Їх частка на ринку склала 16%.

Вживаних автомобілів завезли 3,3 тис., тобто за минулий рік попит на них упав на 20%. Вони займають 1,5% ринку.

Переважна більшість авто з Китаю в Україні (82%) – електромобілі. Лідером як у новому, так і у вживаному сегменті є електрокросовер Volkswagen ID.4.

Топ 5 популярних нових авто з Китаю в Україні за 2024 рік:

Volkswagen ID.4 – 1625 проданих авто.

Honda M-NV – 1279 авто.

BYD Song Plus – 1062 авто.

Nissan Ariya – 766 авто.

Zeekr 001 – 703 авто.

Найпопулярніші вживані авто з Китаю в Україні за 2024 рік: