В Україні виріс попит на авто з Китаю. Які самі популярні моделі
Найчастіше у 2024 році імпортували зібрані у КНР Volkswagen та Honda
В Україні за 2024 рік суттєво виросли продажі автомобілів із Китаю. Їх завезли 14,4 тис., що на 18% більше, аніж у 2023 році. Про це повідомляє асоціація «Укравтопром».
Нових авто з Китаю імпортували 11 тис., що одразу на 37% більше, аніж роком раніше. Їх частка на ринку склала 16%.
Вживаних автомобілів завезли 3,3 тис., тобто за минулий рік попит на них упав на 20%. Вони займають 1,5% ринку.
Переважна більшість авто з Китаю в Україні (82%) – електромобілі. Лідером як у новому, так і у вживаному сегменті є електрокросовер Volkswagen ID.4.
Топ 5 популярних нових авто з Китаю в Україні за 2024 рік:
- Volkswagen ID.4 – 1625 проданих авто.
- Honda M-NV – 1279 авто.
- BYD Song Plus – 1062 авто.
- Nissan Ariya – 766 авто.
- Zeekr 001 – 703 авто.
Найпопулярніші вживані авто з Китаю в Україні за 2024 рік:
- Volkswagen ID.4 – 635 проданих авто.
- Nissan Ariya – 239 авто.
- Honda M-NV – 175 авто.
- Zeekr 001 – 175 авто.
- Honda e:NS1 – 156 авто.
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