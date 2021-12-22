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    Найбільший автовиробник у світі використовуватиме браковані деталі

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    Toyota зупиняє заводи в Японії - Найбільший автовиробник у світі використовуватиме браковані деталі
    Toyota зупиняє заводи в Японії
    фото з відкритих джерел

    Японський автогігант заявив, що використовуватиме деталі, які раніше відбраковував

    Голова науково-дослідного центру Toyota – найбільшого виробника автомобілів у світі – Такефумі Шіга заявив, що японська марка почне використовувати браковані деталі при збиранні нових машин. Фахівець дав зрозуміти, що рішення продиктоване нестачею електронних компонентів: збої в ланцюжках поставок стримують виробництво і негативно впливають на прибутковість компанії.

    Toyota запевняє, що безпека та продуктивність автомобілів не постраждають.

    Насамперед у роботу візьмуть мікросхеми з невеликими зовнішніми пошкодженнями, які нормально працюють, але мають не ідеальний вигляд. Раніше внутрішні правила Toyota наказували відбраковувати будь-які компоненти з вм'ятинами або подряпинами, але в умовах дефіциту мікрочіпів вирішено використовувати в нових машинах «досить хороші» запчастини.

    Якщо до визначення «ідеальної деталі» питань мінімум, то нові критерії розмитіші, і керівник науково-дослідного центру Toyota визнав — рішення зажадало певної мужності. Однак у Toyota наполягають, що на безпеці та продуктивності нових автомобілів нововведення не позначиться, а покупці взагалі нічого не помітять.

    Toyota опинилася в непростій ситуації через дефіцит електронних компонентів. Компанія навіть змушена зупиняти підприємства. У січні 2022 року у вимушену відпустку підуть співробітники п’яти заводів компанії в Японії.

    Про зупинку заводів повідомила і Skoda. На чеських заводах виробника робота припиняється 23 грудня 2021 року. Різдвяний відпочинок для співробітників чеського виробника триватиме лише до 1 січня 2022 року. Ще 10 днів триватиме вимушений простій, під час якого працівникам виплачуватимуть 80% від зарплати.

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    Теги: Toyota Skoda
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    Найбільший автовиробник у світі використовуватиме браковані деталі