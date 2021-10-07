У роботі музичного сервісу Spotify стався масштабний збій

Користувачі з багатьох країн скаржаться на некоректну роботу додатку, вебсайту, а також на проблеми з пошуком треків

У роботі інтернет-сервісу потокової музики Spotify ввечері 7 жовтня стався масштабний збій. Про це повідомляє Downdetector.

Користувачі з багатьох країн скаржаться на некоректну роботу додатку, вебсайту, а також на проблеми з пошуком треків.

Зокрема, 46% користувачів, які повідомили про неполадки, скаржилися на труднощі з додатком сервісу, 27% – роботою сайту, а інші 27% – роботою пошуку.

скріншот з сайту downdetector.com

До слова, Facebook призупинив розробку нових продуктів на тлі масштабної критики.

Як відомо, ввечері 4 жовтня у роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій. Не працювали ні веб-версії, ні програми. На збій скаржилися користувачі з усього світу. Facebook через якусь причину відкликав цифрові записи із DNS, які повідомляють комп’ютерам та іншим пристроям, як знайти сайти компанії в інтернеті.

Натомість Facebook запевняє, що збій в роботі не призвів до витоку даних користувачів.

Також у роботі Instagram стався другий за добу глобальний збій. Ще 5 жовтня в роботі сервісу Outlook стався збій.

Масовий збій стався через кілька годин після того, як телеканал CBS випустив довгоочікуване інтерв'ю з Френсіс Хауген, викривачкою Facebook, яка розкрила ряд внутрішніх розслідувань Facebook, які показують, що компанія знала, що її продукція завдає масової шкоди.