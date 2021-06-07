- Найдорожчі автомобілі голів українських судів

П’ять найцікавіших автомобілів, які задекларували українські керівники судів

У 2021 році керівники українських судів задекларували приблизно 50 транспортних засобів. В середньому це по два на кожного суддю. В реальності ж деякі мають всього один автомобіль. Інші ж – три-чотири.

Серед рухомого майна вітчизняних представників Феміди вистачає відвертого мотлоху: старенькі «Жигулі» та «Лади». Є навіть радянські всюдиходи ЛуАЗ та ГАЗ. Таке враження, що деякі судді тримають цей мотлох спеціально, щоб вказувати його в деклараціях.

Але трапляються у майнових звітах і цікаві екземпляри – великі дорогі позашляховики, преміальні кросовери та бізнес-седани.

Найцікавіший автомобільний парк має голова Житомирського апеляційного суду Юрій Жизнєвський. Суддя зізнався у володінні вісьмома машинами. Серед своїх колег він є рекордсменам одразу за декількома критеріями:

володар найбільшою кількості автомобілів;

володар найбільшого автомобіля;

володар найменшого автомобіля;

володар найстарішого автомобіля.

Єдина «номінація», в якій Жизнєвський поступився своєму колезі з Києва, це «володар найдорожчого автомобіля». Тут житомирський суддя опинився лише на другому місці.

В цілому п’ятірка найдорожчих автомобілів, які задекларували голови українських судів, виглядає наступним чином.

Важливо: фотографії автомобілів наведені для прикладу і можуть відрізнятися від реальних автомобілів суддів за кольором або іншим елементам екстер’єру.

5. Audi Q3

Audi Q3

Клас автомобіля: преміальний кросовер;

Рік випуску: 2020;

Стартова ціна: $36,5 тисяч;

Декларант: Григорій Колесніков, голова Одеського апеляційного суду.

Григорій Колесніков володіє найдорожчим серед голів українських судів субкомпактним кросовером. У нього новенька Audi Q3. В Україні в базовій версії такий автомобіль коштує 36,5 тисячі доларів.

Q3 нового покоління дебютував у 2018 році. Новинка отримала цифрову панель приладів, великий екран мультимедійної системи та бездротову зарядку для смартфонів.

Задні сидіння можна зміщувати вперед-назад на 150 міліметрів, а спинки регулювати в семи положеннях. Обсяг багажника при зміщених вперед кріслах становить 675 літрів, а при складених – 1525 літрів.

Дверцята багажника оснащується електроприводом і може відкриватися безконтактно.

Окрім Audi Q3 у власності Колеснікова також є Volkswagen Golf 2012 року.

4. Toyota RAV4 Hybrid

Toyota RAV4 Hybrid

Клас автомобіля: гібридний кросовер;

Рік випуску: 2020;

Стартова ціна: $38,7 тисяч;

Декларант: Віктор Гапончук, голова Волинського апеляційного суду.

В цілому Toyota RAV4 – це звичайний кросовер. На таких їздять тисячі українців. Ба більше: це один з найбільш продаваних автомобілів в нашій країні.

Але у даному випадку мова йде про гібридну версію кросовера, який коштує помітно дорожче. Адже гібридні автомобілі оснащують додатковим мотором, або навіть кількома моторами, та іншим складним та дорогим обладнанням, яке необхідне для роботи складної силової установки.

Голова Волинського апеляційного суду Віктор Гапончук купив гібридний RAV4 минулого року. Також в його гаражі є ще один кросовер – Mitsubishi Outlander 2013 року.

Гапончука можна назвати власником найдорожчого гібридного автомобіля серед голів українських судів.

3. Lexus ES 350

Lexus ES 350

Клас автомобіля: седан бізнес-класу;

Рік випуску: 2018;

Стартова ціна: $59,5 тисяч;

Деклана: Сергій Медвецький, голова Вінницького апеляційного суду.

Серед колег голова Вінницького апеляційного суду Сергій Медвецький є власником найдорожчого седана бізнес-класу. Йому належить розкішний Lexus ES 350 2018 року випуску.

Lexus ES побудовано на базі іншого добре відомого українцям автомобіля – Toyota Camry. Тобто, фактично це люксова версія седана «Тойоти».

ES 350 – це флагманська версія автомобіля. Седан оснащено потужним 3,5-літровим мотором, який видає більш ніж 300 кінських сил. В дуеті з мотором працює сучасний 8-ступінчастий «автомат».

2. Toyota Land Cruiser 200

Toyota Land Cruiser 200

Клас автомобіля: повноразмірний позашляховик;

Рік випуску: 2018;

Стартова ціна: $67 тисяч;

Власник: Юрій Жизнєвський, голова Житомирського апеляційного суду.

Юрія Жизнєвського можна назвати автомобільним колекціонером. Всього він задекларував вісім автомобілів. Два з них – це великі дорогі позашляховики Toyota Land Cruiser 200 – 2010 та 2018 року випуску.

Також у Жизнєвського є два радянських автомобіля: ЛуАЗ 967 та ГАЗ-69. Останній – 1968 року випуску. Це найстаріший автомобіль серед голів українських судів.

Ще один цікавий екземпляр в декларації Жизнєвського – Nissan Micra, найменший автомобіль серед колег.

Що стосується Land Cruiser 200 – це один з найбільших та найдорожчих позашляховиків в Україні. Завдовжки він приблизно 5 метрів. Під капотом може бути один з двох двигунів:

бензиновий об’ємом 4,6 літра, який видає 309 кінських сил;

дизельний об’ємом 4,5 літра потужністю 249 кінських сил.

1. BMW X5

BMW X5

Клас автомобіля: преміальний кросовер;

Рік випуску: 2018;

Стартова ціна: $78 тисяч;

Декларант: Ярослав Головачов, голова Київського апеляційного суду.

Голова Київського апеляційного суду Ярослав Головачов задекларував німецький преміальний кросовер BMW X5. Це один з найдорожчих автомобілів у своєму сегменті.

X5 – один з найбільших кросоверів BMW. Нове покоління моделі дебютувало у 2018 році. Автомобіль може оснащуватися пневматичною підвіскою, яка дозволяє змінювати дорожній просвіт в межах 80 міліметрів.

Крім того, для BMW X5 доступне, так зване, повнокероване шасі – коли під час повороту керма повертаються не тільки передні, а й задні колеса.

В базове оснащення входить цифрова панель приладів та мультимедійна система, якою можна керувати за допомогою жестів. Також в переліку обладнання може бути проєкційний дисплей, система кругового огляду, лазерні фари та адаптивний круїз-контроль.

Віталій Єрмаков, для «Главкома»