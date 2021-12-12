Найпопулярніший автомобіль в Україні подорожчає. Названо ціни

Блогер озвучив ціни на новий Kia Sportage, який є найпопулярнішим автомобілем в Україні

В Україні подорожчає кросовер Kia Sportage – найпопулярніший автомобіль країни у 2021 році. Про це повідомив популярний блогер, автор YouTube каналу «Дві кінські сили» Рауль Чілачава.

Мова йде про Sportage нового покоління, який дебютує в Україні наступного року. Офіційних подробиць про кросовер для українського ринку ще немає. Однак нещодавно для українських журналістів влаштували тест-драйв новинки у Німеччині. І там представники корейської марки поділилися першими подробицями.

За словами журналіста, зі зміною поколінь ціни на Kia Sportage піднімуться на 5-10%. І якщо раніше кросовер, в залежності від комплектації, можна було купити за €18-24 тис., то за нову версію, скоріш за все, проситимуть від €20 тис. до € 26 тис.

«Такий мій прогноз. Але він базується на на чутках та припущеннях», – відзначив журналіст, натякаючи на те, що до цих цифр він прийшов після спілкування з представниками Kia.

Зростання ціни пов’язано з тим, що автомобіль отримав нове сучасне обладнання. Також корейці повністю переробили салон автомобіля. Скоріш за все в інтер’єрі з’являться більш дорогі матеріали. А також сучасна цифрова панель приладів, яку об’єднали в один блок з мультимедійною системою.

Що відомо про Sportage для України

Поки що Kia не збирається балувати українців різноманітними модифікаціями їх улюбленого кросовера. В Європі Sportage буде доступний з бензиновими, дизельними та гібридними силовими установками.

Але в Україні слід розраховувати на єдиний мотор – дволітровий бензиновий мотор, який працюватиме в парі з шестиступінчастим «автоматом». Таким само силовим агрегатом оснащується новий Hyundai Tucson, де мотор видає 156 кінських сил та 192 Нм обертального моменту.

Привод – виключно передній.

Про оснащення нічного невідомо. Але логічно припустити, що першими в Україну приїдуть більш доступні версії, які, скоріш за все, не матимуть цифрової панелі приладів. А набір систем активної безпеки скоротять до мінімуму.

Що відомо про новий Sportage

В оснащення Sportage п’ятого покоління включена електронно-керована підвіска та система вибору режимів їзди – брудом або піском.

За безпеку відповідає комплекс, який включає:

інтелектуальний круїз-контроль, що працює в тандемі з навігатором і заздалегідь знижує швидкість перед «складними» місцями;

асистент руху по магістралі з контролем дистанції та обмежувач швидкості.

Паркуватися допомагають помічник дистанційного паркування, також система кругового огляду.