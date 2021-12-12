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    Найпопулярніший автомобіль в Україні подорожчає. Названо ціни

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    В Україні зростить ціни на Kia Sportage - Найпопулярніший автомобіль в Україні подорожчає. Названо ціни
    В Україні зростить ціни на Kia Sportage
    фото з відкритих джерел

    Блогер озвучив ціни на новий Kia Sportage, який є найпопулярнішим автомобілем в Україні

    В Україні подорожчає кросовер Kia Sportage – найпопулярніший автомобіль країни у 2021 році. Про це повідомив популярний блогер, автор YouTube каналу «Дві кінські сили» Рауль Чілачава.

    Мова йде про Sportage нового покоління, який дебютує в Україні наступного року. Офіційних подробиць про кросовер для українського ринку ще немає. Однак нещодавно для українських журналістів влаштували тест-драйв новинки у Німеччині. І там представники корейської марки поділилися першими подробицями.

    За словами журналіста, зі зміною поколінь ціни на Kia Sportage піднімуться на 5-10%. І якщо раніше кросовер, в залежності від комплектації, можна було купити за €18-24 тис., то за нову версію, скоріш за все, проситимуть від €20 тис. до € 26 тис.

    «Такий мій прогноз. Але він базується на на чутках та припущеннях», – відзначив журналіст, натякаючи на те, що до цих цифр він прийшов після спілкування з представниками Kia.

    Зростання ціни пов’язано з тим, що автомобіль отримав нове сучасне обладнання. Також корейці повністю переробили салон автомобіля. Скоріш за все в інтер’єрі з’являться більш дорогі матеріали. А також сучасна цифрова панель приладів, яку об’єднали в один блок з мультимедійною системою.

    Що відомо про Sportage для України

    Поки що Kia не збирається балувати українців різноманітними модифікаціями їх улюбленого кросовера. В Європі Sportage буде доступний з бензиновими, дизельними та гібридними силовими установками.

    Але в Україні слід розраховувати на єдиний мотор – дволітровий бензиновий мотор, який працюватиме в парі з шестиступінчастим «автоматом». Таким само силовим агрегатом оснащується новий Hyundai Tucson, де мотор видає 156 кінських сил та 192 Нм обертального моменту.

    Привод – виключно передній.

    Про оснащення нічного невідомо. Але логічно припустити, що першими в Україну приїдуть більш доступні версії, які, скоріш за все, не матимуть цифрової панелі приладів. А набір систем активної безпеки скоротять до мінімуму.

    Що відомо про новий Sportage

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    Найпопулярніший автомобіль в Україні подорожчає. Названо ціни
    Найпопулярніший автомобіль в Україні подорожчає. Названо ціни
    Найпопулярніший автомобіль в Україні подорожчає. Названо ціни
    Найпопулярніший автомобіль в Україні подорожчає. Названо ціни
    Найпопулярніший автомобіль в Україні подорожчає. Названо ціни
    Найпопулярніший автомобіль в Україні подорожчає. Названо ціни
    Найпопулярніший автомобіль в Україні подорожчає. Названо ціни

    В оснащення Sportage п’ятого покоління включена електронно-керована підвіска та система вибору режимів їзди – брудом або піском.

    За безпеку відповідає комплекс, який включає:

    • інтелектуальний круїз-контроль, що працює в тандемі з навігатором і заздалегідь знижує швидкість перед «складними» місцями;
    • асистент руху по магістралі з контролем дистанції та обмежувач швидкості.

    Паркуватися допомагають помічник дистанційного паркування, також система кругового огляду.

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    Теги: кросовери Kia Sportage Kia
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    Найпопулярніший автомобіль в Україні подорожчає. Названо ціни