Популярний в Україні кросовер отримав гібридну версію

У нового покоління Kia Sportage з’явилася версія з гібридною силовою установкою

Kia представила гібридну версію п’ятого покоління кросовера Sportage, який є одним з найпопулярніших автомобілів в Україні. Продажі почнуться в четвертому кварталі 2021 року.

Силова установка Kia Sportage HEV створена на базі двигуна 1,6 T-GDi, в парі з яким працює інтегрований з 6-ступінчастою трансмісією електромотор потужністю 60 кінських сил. Максимальна потужність силової установки становить 230 кінських сил. Крутний момент – 350 Нм.

Гібридна версія буде запропонована в передньопривідному виконанні.

Електродвигун вступає в роботу, допомагаючи бензиновому силовому агрегату. Це дозволило поліпшити економічність: витрати пального складає 6 літрів на 100 кілометрів в комбінованому циклі.

Для поліпшення ходових якостей Sportage HEV оснащений двома новітніми розробками Kia, орієнтованими саме на моделі з гібридними силовими установками. Це система підтримки плавності ходу E-Ride і електронна система поліпшення керованості E-Handling.

Kia презентувала нове покоління Sportage – кросовера, який є одним з українських бестселерів, в червні 2021 року. За великим рахунком, саме від цієї моделі залежить левова частка продажів корейської марки на українському ринку.

Цьогорічний дебютант – це вже п’яте покоління Kia Sportage. Дизайн кросовера змінився кардинально. Компанія перейшла до нової філософії інтер’єру, яку корейці називають «Об’єднання протилежностей».

Схожий екстер’єр вже отримав електромобіль Kia EV6, про який «Главком.Техно» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Більш детально про новий Sportage ми розповідали у матеріалі за цим посиланням.