Продажі автівок у Китаї продемонстрували антирекорд

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Падіння автопродажів у Китаї поглиблюється
фото з відкритих джерел

Продажі автомобілів у Китаї впали на 8,5% у листопаді, адже споживачі відкладають покупки через завершення державних програм

Річні продажі автомобілів у Китаї знизилися на 8,5% у листопаді, демонструючи друге поспіль місячне падіння та найбільше зниження за останні 10 місяців. Це відбувається на тлі послаблення ажіотажу навколо купівлі транспортних засобів перед скороченням державних субсидій наприкінці року. Як повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters, продажі автомобілів на найбільшому у світі автомобільному ринку становили 2,24 млн одиниць минулого місяця, після зниження на 0,8% у жовтні.

Цей глибокий спад є «аномальним», оскільки продажі традиційно високі в останні два місяці року, заявив секретар-генерал Китайської асоціації пасажирських автомобілів (CPCA) Цуй Дуншу. Він порівняв ситуацію з умовами 17-річної давності.

«Схожа аномалія сталася у 2008 році, коли споживання було під тиском», – додав Цуй Дуншу. До падіння загальних продажів призвело значне зниження попиту на бензинові автомобілі та висока база порівняння минулого року. За прогнозами Цуя, річний обсяг продажів у 2025 році зросте лише на 5%.

Незважаючи на загальний спад, продажі електромобілів (EV) та плагін-гібридів (PHEV) досягли рекордних показників. Електромобілі та гібриди склали рекордні 58,9% від загального обсягу продажів автомобілів минулого місяця. Субсидовані програми обміну старих авто на користь EV та PHEV перевищили 11,2 млн одиниць за перші 11 місяців року.

Однак конкуренція стає все більш жорсткою. Китайський гігант BYD завершив листопад зі зниженням продажів порівняно з минулим роком, що стало його третім місяцем падіння продажів у світі, незважаючи на рекордні закордонні поставки.

Конкуренти також демонструють неоднозначні результати:

  • Tesla: Продажі зросли до 73 145 одиниць після падіння до трирічного мінімуму в жовтні.
  • Xiaomi: Агресивний новачок поставив понад 40 тис. EV третій місяць поспіль і вже досяг річної мети у 350 тис. автомобілів.

Аналітики CMBI прогнозують, що у 2026 році продажі автомобілів залишаться здебільшого незмінними, оскільки конкуренція в Китаї стане ще більш жорсткою, з «можливим рекордно високим числом нових моделей».

Урядові стимули слабшають: пільги з податку на купівлю EV та PHEV зменшаться вдвічі з 2026 року, що негативно впливає на споживчі настрої. У відповідь багато автовиробників запровадили власні субсидії (до 15 000 юанів, або $2120), щоб стимулювати продажі до кінця року, навіть якщо поставки відбудуться пізніше.

На тлі зростання проблем із надмірною потужністю та надмірною конкуренцією, Пекін виключив електромобілі зі списку стратегічних галузей у п'ятирічному плані, що може сигналізувати про більш складний період попереду.

Раніше «Главком» писав, що Китай з високою ймовірністю збереже статус найбільшого у світі експортера автомобілів за підсумками 2025 року, закріпивши це звання третій рік поспіль. Успіх значною мірою зумовлений бумом на ринку електромобілів (EV) та агресивним зростанням продажів у Європі. За даними місцевого видання Yicai, Китай вперше випередив Японію за цим показником у 2023 році.

