В Одесі чоловік поранив ножем військового ТЦК

Поранений військовослужбовець перебуває в лікарні
Пресслужба ТЦК стверджує, що нападник відмовився показувати військово-облікові документи

В Одесі стався напад на військовослужбовця територіального центру комплектування під час виконання ним службових обов’язків. Інцидент вже розслідує поліція. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Одеського обласного ТЦК.

Зазначається, що інцидент стався ввечері 4 лютого в районі вулиці Мечникова в Одесі. За словами пресслужби, під час службового завдання спільно з поліцейськими громадянина попросили показати військово-облікові документи. «У відповідь особа застосувала засіб сльозогінної дії та завдала ножового поранення одному з військовослужбовців, після чого зникла з місця події», – йдеться в заяві.

Постраждалого військовослужбовця було доставлено до медичного закладу. Наразі він перебуває під наглядом лікарів, стан стабільний.

За фактом нападу поліція розпочала розслідування. Тривають першочергові слідчі та розшукові заходи щодо встановлення особи нападника та притягнення його до відповідальності.

Пресслужба ТЦК наголосила, що умисне насильство щодо військовослужбовців під час виконання службових обов’язків є кримінальним правопорушенням за статтями 114-1 та 348 Кримінального кодексу України, що передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі. У разі смерті – санкції підвищуються до 10-15 років або загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, львів’янка влаштувала стрілянину посеред міста та поцілила у мікроавтобус ТЦК. Інцидент стався вранці 2 лютого у Шевченківському районі Львова, де група ТЦК та поліції здійснювали заходи оповіщення. Тоді ж 44-річна львів’янка побачила представників ТЦК та дістала пневматичний пістолет. 

До слова, у Черкаській області під час здійснення оповіщення ТЦК чоловік напав на військовослужбовця із ножем. Представник ТЦК отримав ножові поранення.

Також на Вінниччині чоловік напав на військового ТЦК. Працівники районного центру комплектування виконували професійні обов’язки в одному із сіл. Для перевірки військово-облікових документів вони зупинили на вулиці 46-річного місцевого жителя. Останній раптово напав на військовослужбовця, завдавши йому у ногу удару гострим предметом, схожим на шило.

