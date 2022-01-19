Популярна в Україні корейська марка презентувала новий кросовер (фото)

Корейська Kia презентувала кросовер Niro нового покоління

Відбувся світовий дебют кросовера Niro нового покоління від корейської Kia – однієї з найпопулярніших марок автомобілів в Україні. Новинка вже доступна для замовлення в Кореї, а продажі в інших країнах розпочнуться найближчими місяцями.

Чи буде нова Niro продаватися в Україні, невідомо. До зміни поколінь кросовер було представлено на сайті українського представництва марки. Але зараз моделі у списку доступних автомобілів немає. Проте, не виключено, що модель все ж таки з’явиться і в наших автосалонах.

Під капотом у новї Kia Niro – гібридна силова установка. До її складу увійшов бензиновий двигун об’ємом 1,6 літра та електромотор. Сумарно вони розвивають 141 кінську силу.

Коробка передач – шестиступінчастий «робот» з двома зчепленнями.

У новому режимі Green Zone Drive, який має знизити негативний вплив автомобіля на навколишнє середовище, електроніка автоматично переходить на електротягу, якщо навігатор визначає ділянку як зелену зону (дороги біля парків, лікарень та шкіл).

Запас ходу на одній електротязі не вказаний, але, швидше за все, він такий самий, як і у попередника — 42 кілометри.

Новий кросовер більше за свого попередника. Об'єм багажника виріс на 15 літрів – до 451 літра.

Салон оформлений з оглядкою на електричний кросовер EV6, який було презентовано минулого року:

два екрани під єдиним склом;

пульт клімат-контролю із сенсорними кнопками;

шайба управління трансмісією.

Велику увагу приділили екологічності – в обробці використовуються перероблені шпалери, а сидіння оббиті тканиною з волокон листя евкаліпта.

У майбутньому також з’явиться нове покоління гібрида, що заряджається від розетки, і, звісно, повністю електрична версія.

Актуальний електрокар оснащується 201-сильним електромотором та батареєю ємністю 64 кіловат-години, одного заряду якої вистачає на 385 кілометрів. Такому кросоверу пророкують збільшення потужності і збільшення дальності ходу.