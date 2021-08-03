Популярний електромобіль, який «втік» із України, знімуть з виробництва

Нове покоління не отримає Renault Zoe – один з найпопулярніших електромобілів в Європі, який колись офіційно продавався і в Україні

Один з найпопулярніших електромобілів в Європі – міський хетчбек Renault Zoe – не отримає нове покоління. Коли нинішня генерація електрокара «відпрацює» своє, його знімуть з виробництва. А місце моделі займе інший електрокар – Renault 5. Про це повідомляє видання Caradisiac.

Скоріш за все, рокіровка моделей відбудеться у 2023-2024 роках.

Декілька років тому Renault Zoe було офіційно презентовано й в Україні. Але електромобіль не користувався попитом. Тож французи прибрали його с модельного ряду українського офісу. І, хоча офіційно про припинення продажів на українському ринку компанія не повідомляла, фактично електромобіль «втік» із України, зникнувши з офіційного сайту renault.ua.

Останнє оновлення Zoe пережила у 2019 році. В Європі електромобіль пропонують на вибір з 108- або 135-сильним електромотором. Ємність батареї – 52 кіловат-години.

З нуля до «сотні» машина може прискорюватися менш ніж за 10 секунд. Максимальна швидкість - 140 кілометрів на годину.

Запас ходу – 390 кілометрів за циклом WLTP.

Батареї можна зарядити за 9 годин 25 хвилин. Години зарядки вистачить, щоб проїхати 126 кілометрів. Півгодини «заправки» на 50-кіловатній станції забезпечать запас ходу приблизно на 150 кілометрів.