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    Популярний електромобіль, який «втік» із України, знімуть з виробництва

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    Електричний хетчбек Renault Zoe - Популярний електромобіль, який «втік» із України, знімуть з виробництва
    Електричний хетчбек Renault Zoe
    Фото: Renault

    Нове покоління не отримає Renault Zoe – один з найпопулярніших електромобілів в Європі, який колись офіційно продавався і в Україні

    Один з найпопулярніших електромобілів в Європі – міський хетчбек Renault Zoe – не отримає нове покоління. Коли нинішня генерація електрокара «відпрацює» своє, його знімуть з виробництва. А місце моделі займе інший електрокар – Renault 5. Про це повідомляє видання Caradisiac.

    Скоріш за все, рокіровка моделей відбудеться у 2023-2024 роках.

    Декілька років тому Renault Zoe було офіційно презентовано й в Україні. Але електромобіль не користувався попитом. Тож французи прибрали його с модельного ряду українського офісу. І, хоча офіційно про припинення продажів на українському ринку компанія не повідомляла, фактично електромобіль «втік» із України, зникнувши з офіційного сайту renault.ua.

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    Популярний електромобіль, який «втік» із України, знімуть з виробництва
    Популярний електромобіль, який «втік» із України, знімуть з виробництва
    Популярний електромобіль, який «втік» із України, знімуть з виробництва
    Популярний електромобіль, який «втік» із України, знімуть з виробництва
    Популярний електромобіль, який «втік» із України, знімуть з виробництва
    Популярний електромобіль, який «втік» із України, знімуть з виробництва
    Популярний електромобіль, який «втік» із України, знімуть з виробництва
    Популярний електромобіль, який «втік» із України, знімуть з виробництва
    Популярний електромобіль, який «втік» із України, знімуть з виробництва
    Популярний електромобіль, який «втік» із України, знімуть з виробництва
    Популярний електромобіль, який «втік» із України, знімуть з виробництва
    Популярний електромобіль, який «втік» із України, знімуть з виробництва
    Популярний електромобіль, який «втік» із України, знімуть з виробництва
    Популярний електромобіль, який «втік» із України, знімуть з виробництва

    Останнє оновлення Zoe пережила у 2019 році. В Європі електромобіль пропонують на вибір з 108- або 135-сильним електромотором. Ємність батареї – 52 кіловат-години.

    З нуля до «сотні» машина може прискорюватися менш ніж за 10 секунд. Максимальна швидкість - 140 кілометрів на годину.

    Запас ходу – 390 кілометрів за циклом WLTP.

    Батареї можна зарядити за 9 годин 25 хвилин. Години зарядки вистачить, щоб проїхати 126 кілометрів. Півгодини «заправки» на 50-кіловатній станції забезпечать запас ходу приблизно на 150 кілометрів.

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    Теги: Електромобілі Renault
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    Популярний електромобіль, який «втік» із України, знімуть з виробництва