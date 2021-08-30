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    Популярний в Україні автомобіль став бестселером в Європі (фото)

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    Dacia Sandero - найпопулярніший автомобіль в Європі у липні - Популярний в Україні автомобіль став бестселером в Європі (фото)
    Dacia Sandero - найпопулярніший автомобіль в Європі у липні
    Фото: Dacia

    Улюблений хетчбек українців – Renault Sandero – став лідером продажів в Європі

    В липні найпопулярнішим автомобілем в Європі став бюджетний хетчбек Dacia Sandero. В Україні ця модель добре відома під брендом Renault. На нашому ринку це найбільш популярний хетчбек, який входить до топ-10 вітчизняних бестселерів.

    Багато років улюбленим автомобілем європейців залишався Volkswagen Golf, який у останньому поколінні отримав багато сучасної електроніки. Але в умовах дефіциту мікросхем це стало скоріш недоліком моделі – виробник зіткнувся з проблемами виробництва. Тож більш сучасну модель обійшла бюджетна та відносно проста «Сандера».

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    Популярний в Україні автомобіль став бестселером в Європі (фото)
    Популярний в Україні автомобіль став бестселером в Європі (фото)
    Популярний в Україні автомобіль став бестселером в Європі (фото)
    Популярний в Україні автомобіль став бестселером в Європі (фото)
    Популярний в Україні автомобіль став бестселером в Європі (фото)
    Популярний в Україні автомобіль став бестселером в Європі (фото)
    Популярний в Україні автомобіль став бестселером в Європі (фото)
    Популярний в Україні автомобіль став бестселером в Європі (фото)
    Популярний в Україні автомобіль став бестселером в Європі (фото)
    Популярний в Україні автомобіль став бестселером в Європі (фото)
    Популярний в Україні автомобіль став бестселером в Європі (фото)
    Популярний в Україні автомобіль став бестселером в Європі (фото)
    Популярний в Україні автомобіль став бестселером в Європі (фото)
    Популярний в Україні автомобіль став бестселером в Європі (фото)
    Популярний в Україні автомобіль став бестселером в Європі (фото)
    Популярний в Україні автомобіль став бестселером в Європі (фото)
    Популярний в Україні автомобіль став бестселером в Європі (фото)
    Популярний в Україні автомобіль став бестселером в Європі (фото)
    Популярний в Україні автомобіль став бестселером в Європі (фото)

    В Україні Renault Sandero – один з найдоступніших автомобілів. Тим не менш, за об’ємами продажів він поступається більш дорогому кросоверу Renault Duster. А ось бестселером вітчизняного ринку взагалі є далеко недешева Toyota RAV4.

    Треба відзначити, що ще минулого року в Європі стартували продажі Sandero нового покоління, яке побудовано на новій – французькій – платформі: автомобіль переїхав на одну платформу з Renault Clio.

    В Україні ж досі продають старий Sandero, що виробляють на вже застарілій платформі румунської Dacia. На тій самій платформі побудовано і оновлений Renault Duster.

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    Теги: Renault Sandero авторинок Dacia Sandero
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    Популярний в Україні автомобіль став бестселером в Європі (фото)