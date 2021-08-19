Найпопулярніший в Україні бюджетний кросовер отримав оновлення (фото)

В Україні стартували продажі оновленого Renault Duster, який є найпопулярнішим бюджетним кросовером країни

Український офіс Renault розпочав продажі оновленої версії Duster, який входить до топ-10 найпопулярніших автомобілів в Україні та є бестселером серед бюджетних кросоверів.

Оновлена модель має:

нову мультимедійну систему з 8-дюймовим екраном та функцією бездротового дублювання смартфону;

покращену ергономіку;

нові, більш якісні, матеріали в салоні;

новий колір «Помаранчевий»;

новий дизайн заднього спойлера;

новий дизайн 16-дюймових легкосплавних дисків.

З технічної точки зору ніяких змін не відбулося. Як і раніше, автомобіль має 182 міліметри дорожнього просвіту. І може комплектуватися повним приводом.

Для версій з повним приводом пропонується монітор 4х4. Він демонструє положення автомобіля у просторі – кут крену та нахилу, що важливо в умовах складного рельєфу бездоріжжя. Duster також обладнаний компасом.

Стартова ціна оновленого кросовера – 364 тисячі гривень.