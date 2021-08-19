Найпопулярніший в Україні бюджетний кросовер отримав оновлення (фото)
В Україні стартували продажі оновленого Renault Duster, який є найпопулярнішим бюджетним кросовером країни
Український офіс Renault розпочав продажі оновленої версії Duster, який входить до топ-10 найпопулярніших автомобілів в Україні та є бестселером серед бюджетних кросоверів.
Оновлена модель має:
- нову мультимедійну систему з 8-дюймовим екраном та функцією бездротового дублювання смартфону;
- покращену ергономіку;
- нові, більш якісні, матеріали в салоні;
- новий колір «Помаранчевий»;
- новий дизайн заднього спойлера;
- новий дизайн 16-дюймових легкосплавних дисків.
З технічної точки зору ніяких змін не відбулося. Як і раніше, автомобіль має 182 міліметри дорожнього просвіту. І може комплектуватися повним приводом.
Для версій з повним приводом пропонується монітор 4х4. Він демонструє положення автомобіля у просторі – кут крену та нахилу, що важливо в умовах складного рельєфу бездоріжжя. Duster також обладнаний компасом.
Стартова ціна оновленого кросовера – 364 тисячі гривень.
Читайте також: