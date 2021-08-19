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    Найпопулярніший в Україні бюджетний кросовер отримав оновлення (фото)

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    Оновлений Renault Duster дістався до України - Найпопулярніший в Україні бюджетний кросовер отримав оновлення (фото)
    Оновлений Renault Duster дістався до України
    Фото: Renault

    В Україні стартували продажі оновленого Renault Duster, який є найпопулярнішим бюджетним кросовером країни

    Український офіс Renault розпочав продажі оновленої версії Duster, який входить до топ-10 найпопулярніших автомобілів в Україні та є бестселером серед бюджетних кросоверів.

    Оновлена модель має:

    • нову мультимедійну систему з 8-дюймовим екраном та функцією бездротового дублювання смартфону;
    • покращену ергономіку;
    • нові, більш якісні, матеріали в салоні;
    • новий колір «Помаранчевий»;
    • новий дизайн заднього спойлера;
    • новий дизайн 16-дюймових легкосплавних дисків.

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    Найпопулярніший в Україні бюджетний кросовер отримав оновлення (фото)
    Найпопулярніший в Україні бюджетний кросовер отримав оновлення (фото)
    Найпопулярніший в Україні бюджетний кросовер отримав оновлення (фото)
    Найпопулярніший в Україні бюджетний кросовер отримав оновлення (фото)
    Найпопулярніший в Україні бюджетний кросовер отримав оновлення (фото)
    Найпопулярніший в Україні бюджетний кросовер отримав оновлення (фото)
    Найпопулярніший в Україні бюджетний кросовер отримав оновлення (фото)
    Найпопулярніший в Україні бюджетний кросовер отримав оновлення (фото)

    З технічної точки зору ніяких змін не відбулося. Як і раніше, автомобіль має 182 міліметри дорожнього просвіту. І може комплектуватися повним приводом.

    Для версій з повним приводом пропонується монітор 4х4. Він демонструє положення автомобіля у просторі – кут крену та нахилу, що важливо в умовах складного рельєфу бездоріжжя. Duster також обладнаний компасом.

    Стартова ціна оновленого кросовера – 364 тисячі гривень.

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    Теги: кросовери Renault Duster авторинок
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    Найпопулярніший в Україні бюджетний кросовер отримав оновлення (фото)