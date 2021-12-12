Популярний в Україні кросовер отримав версію для бездоріжжя (фото)
Презентовано спеціальну версію кросовера Hyundai Tucson – одного з найпопулярніших автомобілів в Україні
Бестселер Hyundai – кросовер Tucson – отримав позашляхову версію – XRT. Новинку можна впізнати за:
- затемненою оптикою;
- чорними молдингами та бічними дзеркалами;
- ексклюзивними колесами;
- спеціальними аксесуарами – підніжками, поперечиними рейлінгами та фаркопом.
Tucson XRT комплектується виключно гібридною силовою установкою, яку побудовано на базі 2,5-літрового бензинового мотору. Він видає 190 кінських сил та 241 Нм обертального моменту.
Трансмісія – 8-ступінчастий «автомат». Привод може бути переднім або повним.
Салон повністю чорний, з тканинною оббивкою сидінь та чорною стелею.
У списку обладнання:
- цифрова панель приладів на 10,25 дюймів;
- бездротова зарядка;
- електропривод дверей багажника;
- двозонний клімат-контроль;
- панорамний дах.
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