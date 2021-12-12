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    Популярний в Україні кросовер отримав версію для бездоріжжя (фото)

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    Популярний в Україні кросовер отримав версію для бездоріжжя (фото)

    Презентовано спеціальну версію кросовера Hyundai Tucson – одного з найпопулярніших автомобілів в Україні

    Бестселер Hyundai – кросовер Tucson – отримав позашляхову версію – XRT. Новинку можна впізнати за:

    • затемненою оптикою;
    • чорними молдингами та бічними дзеркалами;
    • ексклюзивними колесами;
    • спеціальними аксесуарами – підніжками, поперечиними рейлінгами та фаркопом.

    Tucson XRT комплектується виключно гібридною силовою установкою, яку побудовано на базі 2,5-літрового бензинового мотору. Він видає 190 кінських сил та 241 Нм обертального моменту.

    Трансмісія – 8-ступінчастий «автомат». Привод може бути переднім або повним.

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    Популярний в Україні кросовер отримав версію для бездоріжжя (фото)
    Популярний в Україні кросовер отримав версію для бездоріжжя (фото)

    Салон повністю чорний, з тканинною оббивкою сидінь та чорною стелею.

    У списку обладнання:

    • цифрова панель приладів на 10,25 дюймів;
    • бездротова зарядка;
    • електропривод дверей багажника;
    • двозонний клімат-контроль;
    • панорамний дах.

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    Теги: кросовери Hyundai Tucson Hyundai
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    Популярний в Україні кросовер отримав версію для бездоріжжя (фото)