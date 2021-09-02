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    Популярна в Україні корейська марка показала свій найменший кросовер (відео, фото)

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    Кросовери Hyundai Casper - Популярна в Україні корейська марка показала свій найменший кросовер (відео, фото)
    Кросовери Hyundai Casper
    Фото: Hyundai

    Hyundai, яка входить до «десятки» найпопулярніших автомобільних марок в Україні, показала нову модель – Casper

    Компанія Hyundai представила свій найменший кросовер, який назвали Casper. Поки що новинка доступна лише у рідній Кореї. Але згодом може з’явитися і в Європі. В тому числі і в Україні, де корейська марка входить до «десятки» найпопулярніших брендів.

    У багатьох ім’я «Каспер» асоціюється з добрим привидом з фільму «Мисливці на привидів». Але цей автомобіль немає жодного відношення до культової стрічки. Модель Casper названо на честь трюка на скейтборді. Що свідчить про те, що «малюк» орієнтований на молодіжну аудиторію.

    На фотографіях кросовера можна побачити два різних оформлення передньої частини.

    Автомобіль в червоному кольорі оснащений атмосферним мотором. В болотному – двигуном з турбіною.

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    Популярна в Україні корейська марка показала свій найменший кросовер (відео, фото)
    Популярна в Україні корейська марка показала свій найменший кросовер (відео, фото)
    Популярна в Україні корейська марка показала свій найменший кросовер (відео, фото)
    Популярна в Україні корейська марка показала свій найменший кросовер (відео, фото)
    Популярна в Україні корейська марка показала свій найменший кросовер (відео, фото)
    Популярна в Україні корейська марка показала свій найменший кросовер (відео, фото)

    В Україні найбільш затребуваною моделлю Hyundai є компактний кросовер Tucson, який у серпні увійшов до топ-10 найпопулярніших моделей країни.

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    Теги: кросовери Hyundai
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    Популярна в Україні корейська марка показала свій найменший кросовер (відео, фото)